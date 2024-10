Gael García, Diego Luna y Eiza González celebran ‘La Máquina’, una serie de boxeo, drama y lecciones sobre el costo de la gloria

La Máquina, la nueva miniserie original de Hulu y Searchlight Pictures, ha llegado a Disney+ con seis episodios cargados de adrenalina, irreverencia y drama. Protagonizada por Gael García Bernal, Diego Luna y Eiza González, la serie promete mantener a los espectadores al borde del asiento, sumergiéndolos en el mundo del boxeo y las intrincadas relaciones que se tejen en torno a él.

Este proyecto marca el esperado regreso de Gael García Bernal y Diego Luna juntos en pantalla, luego de la última vez en 2008 con Rudo y Cursi. Además, Eiza González cautiva con el carisma y talento que la han llevado a destacarse en Hollywood, consolidándose como una de las actrices mexicanas más importantes en la actualidad.

La trama sigue a Esteban “La Máquina” Osuna (interpretado por Gael García Bernal), un boxeador en el ocaso de su carrera, que lucha por una última oportunidad para recuperar su gloria. A su lado está Andy Luján (Diego Luna), su manager y mejor amigo, quien lo apoya en su búsqueda de redención. Sin embargo, una organización criminal entra en escena, transformando la pelea de Esteban en una lucha a vida o muerte.

La Máquina La serie marca el reencuentro de Diego Luna y Gael García Bernal en pantalla (Searchlight Pictures)

El reencuentro más esperado en una gran celebración

El estreno de La Máquina fue celebrado con una premier en la Ciudad de México, donde los protagonistas compartieron su emoción con los fans. Acompañados de compañeros del elenco como Lucía Méndez, Andrés Delgado, Dariam Coco, Raúl Briones y Karina Gidi, tanto Gael como Diego expresaron su orgullo por esta serie. A pesar de la ausencia de Eiza González debido a compromisos laborales, fue elogiada por su actuación y también se llevó los aplausos del público.

Gael García Bernal comentó durante el evento: “Estoy encantado, muy contento y orgulloso. Ésta es una historia que íbamos a hacer aquí en México desde siempre, acerca de la cultura del boxeo mexicano. De pronto, Searchlight lo hizo realidad y Hulu apostó también. Nos dieron plena libertad, y la difusión que ha habido de la serie ha sido increíble”.

La Máquina Gael García Bernal interpreta a un boxeador que debe aceptar que su carrera está llegando a su fin (Searchlight Pictures)

El reencuentro entre Gael y Diego es sin duda uno de los puntos fuertes de la serie. Los actores, que tienen una profunda amistad fuera de las pantallas, plasman esta conexión en la dinámica entre sus personajes, lo cual se siente desde los primeros minutos del primer episodio.

“El boxeo ha estado presente en nuestra vida desde niños, es el deporte donde puedes esperar que el mexicano gane. Queríamos hacer un homenaje a nuestra amistad y a un México donde el boxeo siempre ha estado presente”, comentó Diego Luna, señalando que cómo este deporte se convirtió en el hilo conductor de la historia. “Es un contexto culturalmente muy amplio, hay muchas anécdotas por contar. Teníamos esa inquietud personal”.

Por su parte, Lucía Méndez expresó estar muy feliz de ser parte del proyecto ya que “le gustan las temáticas fuerte”. “El personaje (Josefina) estaba muy fuerte, pero me animé porque me gustan los retos, las cosas que rompen esquemas, y este personaje, rompe esquemas”.

Eiza González brilla con su carisma

La Máquina Eiza González aporta fuerza femenina a la trama (Searchlight Pictures)

Eiza González, quien interpreta a Irasema, la exesposa de Esteban, aporta una energía fresca y emocionante a la serie. A pesar de su ausencia en la premier, su interpretación fue muy elogiada por sus compañeros.

“Fue increíble porque ella llegó de forma muy generosa a este proyecto. Lo que más le latió fue que queríamos hacer una relación diferente, no la clásica historia de pareja complicada, sino más bien una en la que se lleven bien. Creo que eso es algo bastante original y Eiza se portó increíble. Era divertido ver cómo se burlaba de nosotros dos”, comentó Gael García Bernal.

La mexicana ha demostrado su versatilidad interpretando a una mujer fuerte y decidida que sigue apoyando a su ex pareja mientras enfrenta sus propios desafíos. Su papel en La Máquina es crucial, ya que equilibra el drama y las emociones familiares, ofreciendo una perspectiva femenina en un entorno dominado por la masculinidad del boxeo.

Una serie llena de matices

La Máquina Gael García Bernal interpreta a un boxeador en el ocaso de su carrera (Searchlight Pictures)

La serie, dirigida por Gabriel Ripstein, no es sólo un drama deportivo, sino una reflexión sobre el paso del tiempo y las dificultades de mantener la relevancia en un deporte tan exigente como el boxeo. Diego Luna explicó: “No nos interesaba hacer la historia de cómo alguien llega al éxito, sino cómo alguien se despide. Además, en un deporte que es tan cruel, como la maquinaria del éxito no te deja despedirte en la cúspide. También pensamos en nosotros que inevitablemente estamos envejeciendo y esta profesión no celebra eso, no celebra la madurez”.

Con elementos de sátira, La Máquina logra mezclar humor y tristeza, mientras la trama avanza hacia un tono más oscuro y angustioso. Los personajes de Gael y Diego luchan no sólo contra sus enemigos externos, sino también contra sus propios miedos y limitaciones. Andy, el manager de Esteban, es un personaje profundamente inseguro, y la actuación de Diego Luna refleja esta dualidad, mientras intenta mantener su control en un mundo que parece desmoronarse. Por su parte, Esteban es un hombre apasionado y dedicado que debe confrontar la dura realidad de envejecer, lo que significa que su carrera en el boxeo está llegando a su fin.

La Máquina Eiza González aporta fuerza femenina a la trama (Searchlight Pictures)

La Máquina no sólo es una serie más sobre boxeo, sino una historia sobre amistad, lealtad y lucha interna. A lo largo de sus seis episodios, la serie lleva a los espectadores a un viaje emocional donde ganar y perder adquieren nuevos significados. Gael García Bernal resume la esencia de la serie: “Teníamos un reto complicado, que era armar una antifábula acerca de cómo perder puede ser ganar tu libertad”.

Para finalizar el encuentro, Lucía Méndez aprovechó para invitar a todos a ver La Máquina:

“Estar en una serie en español y que sea con Hulu, que es una plataforma en inglés, marca historia. El ver Diego y Gael juntos después de tantos años con esa compenetración que tienen es increíble. El elenco es maravilloso y para mí fue un orgullo hacer a Josefina, un papel muy comprometedor y es una gran experiencia, no se la pierdan.”

Con un elenco estelar y una trama que equilibra acción y profundidad emocional, La Máquina se perfila como una de las producciones más interesantes del año.