“Shakira está tóxica”, su gesto con Lele Pons por el que dicen que quiere arruinar su matrimonio con Guaynaa

Shakira se encuentra promocionando su más reciente tema Soltera, y para ellos, se han unido muchas famosas como Lele Pons, Anitta, Danna, Greeicy, y Tini Stoessel.

Aunque muchas de ellas no están solteras, de igual forma bailan y cantan la canción, pero están acusando a la colombiana de ser tóxica con algunas de ellas y hasta de querer arruinar su relación, como en el caso de Lele Pons.

La famosa influencer es una de las mayores fans de la cantante, por lo que han grabado muchos videos juntas promocionando el tema.

Recientemente, Shakira y Lele Pons grabaron un video en el que salen cantando Soltera en el auto y la influencer escribió “Cantando “Soltera” pero luego recuerda que estás felizmente casada”.

En el video la colombiana y la influencer están dentro de un auto, cantando y bailando el tema, hasta que entra Guaynaa, y Lele se pone seria y le da un beso en la boca y Shakira también se pone muy seria, mirando hacia los lados.

Aunque es un video chistoso, que hacen en sentido de comedia, muchos lo han tomado muy mal y aseguran que la cantante quiere arruinar las relaciones de Lele Pons por “envidia”.

“Ya Shakira anda muy tóxica con Lele”, “pobre Lele, no sabía que su ídolo querría destruir su relación jaja”, “Shakira quiere que todas estén solteras jaja y pues no”, “ella quiere dejar a Lele también soltera, pobre”, “ay Lele cuide bien su matrimonio, porque unas salidas más con Shakira y adiós matrimonio”, “si antes no terminaron, creo que ahora con Shakira sí lo harán”, “es que parece que le da envidia que las demás tengan una relación estable”, y “la relación de Lele y Guaynaa no es la mejor, pero Shakira la quiere destruir a toda costa”, fueron algunos de los comentarios en redes.

De hecho, Guaynaa le reclamó a Shakira en forma de broma en redes también y le escribió “Llevo tres días durmiendo solo con el perro 🐕 gracias a @shakira 😅 Devuélvanme a mi mujeL!!!”.

Muchos aseguran que Shakira está en su mejor momento, mientras que otros aseguran que solo está reflejando su tristeza e inseguridades por la infidelidad de Piqué, y afirman que aún no lo supera, pero lo cierto es que la colombiana está concentrada en su carrera, donde está triunfando como nunca y por supuesto, en sus dos hijos que siempre serán lo más importante para ella.