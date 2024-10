“¡Qué duro es!”: Michelle Renaud visibiliza lo difícil que puede ser el postparto

Este 2024 ha sido un grandioso año para la actriz Michelle Renaud, quien pudo materializar dos sus más grandes sueños: casarse y convertirse en madre de nuevo. Ella creyó de nuevo en el amor al lado del actor Matías Novoa, con quien se comprometió para toda la vida. Ellos esperaban a su segundo hijo. El primero lo perdió espontáneamente a las pocas de semanas de gestación.

A sus 36 años siente que, por ahora, no tiene que pedirle la vida porque lo tiene todo, y considera que de ha tenido el año más pleno de su existencia. Cuenta con amor, familia, salud y trabajo. Aunque no está en su natal México, ama España, el nuevo país que la acogió recientemente. Ella cree fervientemente que todo lo conseguido es “gracias a mí por no tirar la toalla nunca y siempre creer en mí 😎”.

Milo, el segundo hijo de ambos, nació el 28 de junio a través de un parte de agua en su residencia en España. Ellos recurrieron a la fertilización in vitro para concebirlo. La actriz ha compartido varios momentos de su nueva maternidad a través de sus redes sociales, llenándoe de halagos, consejos y también de críticas.

Como la vez que mostró cómo había sido su labor de parto, así como las veces que muestra al pequeño miembro de la familia, ya que la señalan por “no vestirlo”, así como por no mostrar su cara a los fans y a los haters. A pesar de todo, ella se mantiene firme en su postura y está llevando de la mejor manera posible todo el proceso de volver a criar.

“¡Qué duro es el postparto!”, así visibilizó una de las etapas complicadas de maternar

Renaud publicó este lunes 7 de octubre varias imágenes de su nueva vida, pero dos cosas llamaron la atención de todos: la primera, que ella habló sin tapujo de lo complicado que han sido estos últimos cuatro meses con la llegada de Milo; y el nuevo look, que la hace lucir divina. Ahora, ella luce el cabello castaño caoba con un flequillo corto.

“¡Qué duro es el posparto y qué duro trabajar a dos meses de dar a luz! A veces las hormonas se me suben a la cabeza y lloro, pero después veo a mis hermosos bebés, a mi esposo, a mi familia, y mis primos me apapachan ... y regresa la luz 💫♥️🤣 Un día a la vez 🤩P.D.: ¿serán las hormonas, el no dormir o los llamados nocturnos? Pero quería ser mamá, esposa y actriz todo al mismo tiempo 😬😎🙃¿Qué onda con las hormonas cuando se alborotan? ¿Cómo las controlan? Un día te sientes en Disney y al otro no sabes ni quién eres 🤣”, escribió junto a 13 imágenes y un video.

Las lectoras la acompañaron en su proceso y le escribieron: “Mucha paciencia y compasión para ti misma”, “No es malo sentirse agotada y llorar Mich, en esos momento voltea y ve la maravillosa familia que has formado”, “Es que hasta Marcelo tiene carita de que se trasnocha” y ” Lo más recomendable es darse un descanso al trabajo y apapachar a los pequeño”.