Ninel Conde presume su figura en ceñido vestido amarillo, pero este detalle en su rostro se llevó la atención

Ninel Conde es una de las cantantes y actrices mexicanas más famosas y también de las más polémicas que a sus 48 años no solo sigue triunfando, sino que luce hermosa.

Sin embargo, en los últimos tiempos la han atacado y criticado por los retoques que se ha hecho, especialmente en su rostro, pues aseguran que se ha excedido.

Recientemente, la famosa compartió un sexy video donde presume su espectacular figura en un vestido muy elegante, pero le han llovido las críticas.

Ninel Conde presume su espectacular figura en ceñido vestido amarillo, pero este detalle en su rostro se llevó la atención

Ninel Conde compartió un video en sus redes donde baila el famoso baile de Pedro El Escamoso, luciendo un hermoso vestido amarillo.

La famosa llevó este vestido midi, ajustado, con escote de corazón, tiras finas y unas zapatillas bajas, pero algo en su rostro llamó la atención.

Y es que aseguran que no se parece y que su nariz se ve muy diferente, muy fina, y sus labios muy gruesos, luciendo casi igual a Lucía Méndez o hasta Lyn May.

“Ya sientate siliconde”, “la confundí con Lyn May”, “De verdad no la reconocía , claro está hermosa, pero en nueva versión”, “pero que le paso a su cara”, “hermosa esa figura, pero su cara, esa nariz no es la misma”, “no puedo creer lo que ha cambiado esta mujer”, “su cara no es la misma”, “ni su nariz ni sus ojos son los mismos”, “pero por qué le hizo eso a su nariz”, y “que horror esta mujer, que se ame y se quiera como es”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque muchos la critican, la famosa se ha limitado a hablar de sus supuestos retoques y nunca ha aceptado ninguna operación, pero sigue presumiendo en redes su figura y su rostro con orgullo y seguridad, dejando de lado todos los comentarios negativos.