‘Margarita’: La nueva apuesta de Cris Morena que revive la magia de ‘Floricienta’ y conquista a una nueva generación

Cris Morena, la creadora de mundos de fantasía por excelencia, nos ha enseñado que la magia reside en lo cotidiano y que el amor es una fuerza vital frente a la adversidad.

PUBLICIDAD

A lo largo de los años, ha dado vida a historias que han resonado en el corazón de varias generaciones, destacando Floricienta, la icónica telenovela juvenil que, entre 2004 y 2005, marcó un hito en el entretenimiento con su mezcla de romance, humor y música.

Ahora, casi dos décadas después, nos sorprende nuevamente con Margarita, una serie que continúa el legado de Floricienta y conquista a nuevas audiencias, todo bajo el auspicio de MAX, con estrenos de cinco episodios cada lunes.

Margarita, un cuento que vale la pena contar

Margarita La serie se estrena en la plataforma de streaming MAX, con nuevos episodios lanzados cada lunes. (Max)

Este esperado spin-off ha causado furor entre los antiguos fans y las nuevas generaciones, quienes se encuentran cautivados por la historia de Margarita (Mora Bianchi), una adolescente huérfana con un pasado desconocido y un futuro lleno de posibilidades en un mundo donde la música, el arte y la magia vuelven a entrelazarse.

La trama nos sitúa en el corazón del Hangar Soho, un espacio dirigido por Delfina Santillán (interpretada por la inigualable Isabel Macedo), quien en el pasado fue la antagonista de Floricienta. Hoy, convertida en una mujer poderosa, Delfina lidera este semillero de artistas jóvenes donde Margarita, llega casi por casualidad, buscando una oportunidad para descubrir su verdadero talento. Lo que no sabe, es que su pasado oculta grandes secretos y mucha magia.

La serie reabre el cuento de Flor (Flor Bertotti) y Máximo (Fabio Di Tomaso), quienes, tras su final feliz en Floricienta, desaparecen en medio de una guerra civil en Krikoragán, donde Máximo era Conde. Sus tres hijos, Margarita, Federico y Andrés, son separados y enviados a diferentes lugares del mundo para protegerlos.

Un elenco con mucha estrella

Margarita La serie ha cautivado tanto a viejos fans de "Floricienta" como a nuevas generaciones, resonando con la magia de sus historias. (Max)

El elenco de Margarita ha sido, sin duda, la elección ideal para dar vida a esta mágica historia pues con su talento y química, han logrado crear personajes cautivadores que conectan emocionalmente tanto con los fans de la serie original como con nuevas audiencias. En Nueva Mujer, tuvimos la oportunidad de charlar con ellos sobre su experiencia en este encantador cuento y esto fue todo lo que nos revelaron.

PUBLICIDAD

“Estamos muy emocionados. Para nosotros es un privilegio estar en Margarita y vivir lo que un día soñamos. También es una responsabilidad que llevamos día a día, siendo conscientes de que esta historia nace de algo ya contado y vivido por otros. Sabemos que hay espectadores muy fieles a Floricienta y a los proyectos de Cris Morena, así que queremos estar a la altura”, dijo Mora Bianchi, quien interpreta a Margarita.

Margarita El talentoso elenco ha logrado conectar emocionalmente con la audiencia. (Max, Nueva Mujer)

El misterio del paradero de Flor y Max es lo que detona la historia y lo que lleva a Delfina a asumir la responsabilidad de cuidar a la princesa Margarita. Sin embargo, todo se torna turbio cuando, al no al no saber el paradero de la verdadera, adopta a una huérfana llamada Daisy para que se haga pasar por ella.

Para Lola Abraldes, quien interpreta a Daisy, aseveró que esta experiencia ha sido muy emocionante, y agradece la oportunidad de compartir escenas con la gran Isabel Macedo. “Isabel es una gran actriz pero también es una persona fabulosa que nos acompañó un montón. Nosotros estuvimos grabando en Uruguay, lejos de nuestra familia y siempre tuvimos la contención de todos e Isa siempre en un día de rodaje si me veía mal, nos invitaba a comer, a distraernos un rato, eso fue muy valioso. Tuve la suerte de compartir un montón de escenas con ella. Verla entre escena y escena era mucho que aprender de ella”.

El peso de un legado y la magia de la música

Margarita La serie sigue a Margarita, una adolescente huérfana, en su búsqueda por descubrir su identidad y su conexión con un pasado lleno de secretos. (Max)

Una de las características más icónicas de Floricienta fue, sin duda, su música, y en Margarita, la magia de las canciones regresa con fuerza.

“Lo que atrapa sin duda es la música. Volvieron las canciones de Cris Morena, esas que se te pegan hasta cuando duermes y con las que te levantas”, contó Mora Bianchi.

Además de temas nuevos como “Mucho, poquito o nada” y “Flikiti”, la serie cuenta con covers de canciones clásicas como “Flores Amarillas”, así como de otras producciones de Cris Morena como Casi Ángeles, Rebelde Way y hasta de Verano del 68. “Son versiones renovadas, y cada una presenta sus propios cambios y formas de interpretación. Todas son increíbles”, señaló Mateo Belmonte, quien da vida a Rey, uno de los intereses románticos de Margarita.

“Para mí fue un sueño cumplido estar aquí. Daisy tiene un cover que es Vos ya sabés, de Casi Ángeles. Tengo videos de cuando tenía seis años cantando con mi hermana. Hoy es impactante estar trabajando con Cris”, comentó emocionada Lola Abraldes.

Toti Spangenberg, quien interpreta a Merlín, destacó que la nostalgia que evocan las canciones de Cris Morena son clave para atraer a los fans “de siempre”, sin “quitarle el lugar a nadie”.

Margarita La música juega un papel esencial en "Margarita", incorporando nuevas versiones de canciones clásicas que evocan nostalgia. (Max)

“Este cuento tiene muchos covers y eso toca el corazón de los fans de Cris. Les hace un llamado a la melancolía, a sus recuerdos de cuando eran chicos y llegaban del colegio a ver Floricienta. Traer todo eso de vuelta que durante un largo tiempo se perdió para nosotros es un privilegio y tratamos de llevarlo siempre desde la responsabilidad, siendo concientes lo que generó Floricienta. La amamos, nosotros no venimos a sacarle el lugar a nadie, venimos a disfrutar, a cumplir sueños como todos y a ser felices con lo que hacemos.

Margarita está llena de historias con las que todos se podrán identificar

Uno de los aspectos más interesantes de Margarita es la evolución de sus personajes. “Hay muchos mundos pequeños dentro de este cuento y eso es magnífico”, puntualizó Toti Spangenberg.

Tomás Benítez, que da vida a Pipe (mejor amigo de Margarita) compartió que lo que más valora de esta serie son las lecciones que acompañan a cada personaje. “La energía de esta serie es contagiosa. Es genial ver cómo se entrelazan las historias de los personajes y cómo cada uno aporta algo único al conjunto. Yo de Pipe me he llevado un montón de cosas, sobretodo el cómo ama a su familia pese a no tener a nadie por crecer en la calle. Él encuentra eso en Margarita y por eso se aferra a ella”, dijo.

Margarita Los actores, incluidos Mateo Belmonte como Rey, Tomás Benítez como Pipe, y Toti Spangenberg como Merlín han recibido elogios por su talento y química en la pantalla. (Max)

Sobre esto, Mateo Belmonte (Rey) agregó que “tiene muchas capas y cada personaje tiene su propio arco”, lo que hace que exista mucho por explorar y descubrir. “En mi caso, Rey tiene un arco gigante, sin spoilers, me gustó mucho poder interpretarlo”, destacó.

Para Pilar Masse, quien interpreta a Única, las cosas han sido muy interesantes pues se ha tenido que enfrentar al desafío de interpretar a la antagonista de la historia.

“Es fascinante explorar el lado oscuro de un personaje como Única. Hay mucho más detrás de su personalidad, y me encanta poder mostrar esas complejidades. A medida que pasan los capitulos conocemos un poco de su historia, el por qué de su actitud, de su maldad y vas empatizando con ella”.

Margarita Pilar Masse ha sido una digna antagonista de las historias de Cris Morena (Max)

En definitiva, esta serie no sólo continúa un cuento que marcó a generaciones, sino que también invita a las nuevas audiencias a soñar, a cantar y a creer en la magia de la vida, la música y el amor. “Mucha gente decía en redes sociales que no la iban a ver y ahora no pueden parar. Yo le digo a la gente que no la ha querido ver, que se sienten media hora a ver el primer capítulo y se va a quedar dos días pegados al sillón”, advirtió Pilar Masse.