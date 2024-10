Luego de reaparecer tras escándalo de Diddy Combs, Will Smith es criticado por esta acción con los fans

Will Smith, uno de los actores más queridos de Hollywood, ha vivido una montaña rusa de emociones en los últimos años. Desde su polémica participación en los Premios Oscar de 2022, donde protagonizó uno de los momentos más tensos de la historia de la ceremonia al golpear al comediante Chris Rock, hasta su reciente resurgimiento en la música, el actor ha enfrentado una serie de desafíos que han puesto su carrera y reputación al borde del colapso.

Will Smith y el caso Diddy Combs

Justo cuando parecía que Will Smith había superado el peor momento de su carrera, un nuevo escándalo volvió a salpicar su nombre. El rapero Sean “Diddy” Combs ha estado en el ojo del huracán debido a acusaciones sobre fiestas privadas donde presuntamente ocurrían situaciones perturbadoras dentro de la industria del entretenimiento. Aunque Smith no ha sido señalado oficialmente, su nombre ha salido a relucir como uno de los asistentes habituales a las famosas “white parties” organizadas por Diddy, además de que ha levantado sospechas de ser parte de la élite que alimenta el lado más perturbador de la industria del entretenimiento.

Uno de los detonantes de esta nueva controversia fue un video viral donde se ve a Will Smith besando a su hijo Jaden en los labios, un gesto que dividió la opinión pública. Algunos lo consideraron una muestra de cariño inocente entre padre e hijo, ya que siempre han mostrado una relación cómica, mientras que otros lo interpretaron como algo inapropiado. Lo que complicó aún más la situación fue otro video, aún más inquietante, donde Jaden supuestamente confesaba haber sido drogado en una de las fiestas de Diddy cuando tenía solo cuatro años.

Will Smith El hijo del actor hizo inesperadas revelaciones (@c.syresmith/Instagram)

En ese fragmento, Jaden afirmaba que su padre había colaborado con Diddy en eventos que tenían como objetivo destruirlo, y también mencionó al cantante Justin Bieber, insinuando que había sido otra víctima de estas fiestas.

Aunque hasta ahora no hay pruebas concluyentes que respalden estas acusaciones, el silencio de Will Smith sobre el asunto ha generado más sospechas entre sus fans, quienes esperan una explicación de su parte.

¿Un regreso sin apoyo?

A pesar del nuevo escándalo, Will Smith ha decidido continuar con su carrera. En lugar de responder a las acusaciones, se ha concentrado en su regreso a la música. En los Premios BET de 2024, el actor debutó su nueva canción You Can Make It, junto a Fridayy y Sunday Service Choir, una pista inspiradora que pretende enviar un mensaje de esperanza y superación personal. En julio, también lanzó el sencillo Work of Art junto a su hijo Jaden, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores.

En un video titulado The Truth About Making Music Again (La verdad sobre volver a hacer música), Will compartió cómo los últimos años lo han transformado profundamente y cómo esto lo ha impulsado a crear música nuevamente. Expresó que la música se ha convertido en una vía para procesar las dificultades y los desafíos que ha enfrentado recientemente. “Empecé a ver la vida, el amor y el sufrimiento de manera diferente. Las letras y las canciones comenzaron a fluir como nunca antes,” confesó.

Su regreso a la música ha sido visto por algunos como un acto de resiliencia, un intento de sanar sus heridas y reconectar con sus raíces artísticas. “Con You Can Make It, mi esperanza es que inspire a las personas a creer que hay una luz, un lugar más alto al que se puede llegar,” añadió el actor.

Lo que pudo haber sido un triunfo más en su carrera, ha sido ensombrecido por el escándalo con su hijo y todo lo que Diddy pues el público, lejos de aplaudir su más reciente publicación, la llenaron de críticas y cuestionamientos. “Una decepeción”. “No lo esperaba de ti”. “Por qué no has ofrecido disculpas o te has defendido ni dicho nada? Será que todo es verdad y quieres pretender que no pasó?”. “Se me cayó un ídolo”, se lee en redes.

Como respuesta a esto, el actor optó por cerrar los comentarios en sus publicaciones, una medida que fue vista por muchos como una evasión “cobarde” y una “falta de respeto” hacia quienes buscan claridad.

El legado de Will Smith ha sido profundamente afectado por los escándalos recientes, pero su determinación de seguir adelante parece inquebrantable. Mientras algunos lo ven como un símbolo de resiliencia, otros creen que debería tomar responsabilidad por los rumores que lo rodean. Solo el tiempo dirá si este resurgimiento marcará un nuevo capítulo de éxito para el actor o si las sombras de las acusaciones seguirán persiguiéndolo.