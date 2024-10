La película más ardiente de los últimos años llega a Prime Video y está arrasando con todo: es imperdible

La plataforma de Amazon Prime Video tiene películas, documentales y series para todos los gustos, especialmente esas que tienen escenas subidas de tono. Dentro del catalogo hay una producción donde involucran triángulos amorosos y escenas eróticas, se trata de “Desafiantes”, protagonizada por Zendaya, Mike Faist y Josh O’Connor.

Esta película está dirigida y producida por Luca Guadiagnino, y sorprendió a los asiduos del cine por sus escenas tan subidas de tono. Al principio es una historia sobre tenis, pero el deporte es sólo un elemento que ayuda a trazar una historia sobre la dinámica de las relaciones humanas, entre la competencia y los sentimientos.

Zendaya, Mike Faist y Josh O’Connor son los actores de este triángulo amoroso llena de giros y vueltas, tan emocionante como un gran partido de tenis.

El escenario, el mundo del tenis

Desafiantes es una película que se desarrolla en el mundo del tenis y nos cuenta la historia de un partido crucial, revelando el pasado de los protagonistas a través de flashbacks a menudo conmovedores y detallados.

Según el portal Sensacine, el director reinventa el significado de un triángulo amoroso y ofrece un gesto artístico extraordinario y atrevido, con imágenes que se transforman en un espectáculo verdaderamente estético y cautivador.

“Después de su propia carrera tenística, la entrenadora Tashi convierte a su marido Art de un deportista promedio en un profesional famoso que gana un torneo tras otro. Sin embargo, ningún éxito dura realmente. Cuando la carrera de Art se ve afectada, Tashi lo inscribe en un evento “Challengers” que se desarrolla en un nivel comparativamente más bajo”, destaca la sinopsis de Prime Video.

En el nuevo torneo, Art debería conseguir algunas victorias y, por tanto, más confianza en sí mismo, no obstante, las cosas cambian cuando se entera que su oponente allí es Patrick. El chico no sólo fue el mejor amigo de Art, sino que también salió con Tashi. Pronto habrá mucha tensión en el aire, y no sólo en la cancha de tenis.

Así que es una película que debe estar en tu lista para sentarte en tu sillón y disfrutar de esta historia que promete captar toda tu atención.