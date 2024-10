En qué consiste la técnica de ‘hilos de colágeno’ con la que hermana de Karol G estaría ‘estrenando’ gluteos’

A pesar de que muchas cosas han cambiado con el transcurrir del tiempo, hay algunas que se mantienen intactas o, incluso, se ha exacerbado, como el culto a la belleza. Estar “perfectamente” curvilínea y hacerle la guerra a la vejez es algo que con lo que los artistas y personajes del medio deben luchar para evitar el escrutinio del público.

Es por esto que se someten a distintos procedimientos quirúrgicos y estéticos. Una de ella es Verónica Giraldo, hermana de la cantante Karol G, que si bien es cierto ella no forma parte del showbiz, si tiene una amplia comunidad en las redes sociales. Ella ha sido criticada por la forma de su cuerpo tras el postparto, su cabello o labios.

Hermana de Karol G En qué consiste la técnica de 'hilos de colágeno' con la que hermana de Karol G estaría 'estrenando' glúteos (Instagram @verogiraldonavarro)

Este fin de semana sorprendió a sus seguidores cuando compartió un procedimiento para darle un nuevo aspecto a sus glúteos, más atléticos, pero sin tanto “esfuerzo”. Se trata de los hilos tensores o de colágenos que, aunque es un procedimiento que tiene ya años en el mercado, ahora está en auge gracias a Tik Tok.

“Les cuento que me voy a hacer hilos de colágeno. Estoy super nerviosa, pero me dio la goma porque varias personas se lo han hecho y yo también me lo quería hacer. De hecho nos ayuda mucho a levantar el glúteo, a darle vida. Las personas que tiene como huequitos en las nalguitas como yo, también les ayuda mucho”, contó la maquilladora profesional.

Por supuesto, fue señalada: “Pónganse hacer glúteos con pesas ese es el mejor tratamiento”, “Nada mejor que hacer ejercicios: sentadillas, estocadas, prensa, etc. No se inyecten nada” y “El hip thrust nunca falla”.

En qué consiste los hilos de colágeno para los glúteos

La cirujano plástico argentina, Luciana Frattini, explicó qué pasa con el trasero con el pasar de los años y cómo los hilos tensores ayudan a frenar los estragos del tiempo. “La gravedad produce cambios en el cuerpo y los glúteos no son la excepción, estos se aplanan y alarga, se marca el pliegue del subglúteo y el volumen se traslada del polo superior al inferior danto el aspecto de una cola caída”.

La experta detalló que “los hilos tensores dan soporte a los tejidos descendidos, volviéndolos a su posición y recuperando la forma redondeada a partir de la redistribución del volumen del polo inferior al superior”.

El resultado es un glúteo más firme y definido, con mayor volumen y una forma más redondeada, que tiene una proyección más alta sin recurrir a implantes, y con incisión mínima escondidas. Esta es una de las principales ventajas.

Estos hilos Combate la flacidez porque ayudan a la producción de colágeno, te ayuda a reafirmarlos, logrando un efecto de levantamiento, cuyos resultados se van a ver progresivamente.

Procedimiento

Este es un procedimiento que solo debe ser realizado por médicos capacitados y habilitados por el Ministerio de Salud de cada país, pues se debe aplicar anestesia local. Dura aproximadamente una hora todo el proceso y los efectos de los hilos pueden durar entre seis meses y dos años, de acuerdo con la cantidad de sesiones realizadas.

En relación con el tiempo de recuperación, es de unos tres o cuatro días si todas las condiciones son favorables, aunque se puede generar alguna molestia los primeros días.

Contraindicaciones

Aunque es un tratamiento sencillo en comparación con una cirugía plástica, está contraindicada en algunas personas, por eso es vital que lo realice un personal calificado. No pueden realizárselo quienes tengan inflamación o infección activa en la zona de tratamiento, padezcan enfermedades neurológicas degenerativa, epilepsia, convulsiones, trastornos de la coagulación, tumores malignos, insuficiencia pulmonar o alguna que sensibilice la piel.

Tampoco quienes tengan dispositivos electrónicos implantados, marcapasos, bomba de fármacos, desfibrilador, neuroestimulador implantado o implantes metálicos, así como quienes padecen de trastornos de coagulación o cardiacos. Los que están en tratamiento con medicamentos anticoagulantes o que generen sensibilidad en la piel. Las embarazadas o que estén lactando y por supuesto menores de 18 años