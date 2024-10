El poderoso mensaje que Jennifer López compartió tras su ruptura de Ben Affleck

La actriz Jennifer López le hizo frente al dolor y está batallando para conseguir de nuevo la estabilidad emocional y salir adelante. No ha sido fácil. Ella pensó que esta vez sí conseguiría el amor eterno al lado de Ben Affleck, pero no se pudo. Solo duró un año y medio, se aferra a la resiliencia y lograr la transformación personal.

Así lo dejó claro en la noche de este domingo 6 de octubre, en el 50° aniversario de los American Music Awards. Al inicio, JLo aún estaba sorprendida de que la vida la pusiera en ese escenario: “Recuerdo cuando los veía en casa, cuando era una niña pequeña”. Además, recordó el momento en el que ella debutó, en el 2001.

La celebridad también rememoró la presentación honorífica a Celia Cruz en el 2013. “Fue una de las noches más especiales de mi vida... Ella es un ícono, y no solo en la música latina, sino en todo el mundo”, comentó.

Jennifer grabó una entrevista previa a la gran gala y, al igual que Shakira tras su ruptura con Gerard Piqué, la artista de 55 años se refugia en la música para drenar la tristeza. Confesó ante las cámaras que “la música realmente tiene el poder de sanar, de sobreponerse y de conectarnos”, así lo reportó la página web de Antena 3.

Ben Affleck estaría “siendo tóxico y autodestructivo con Jennifer

Mientras “La diva del Bronx” está refugiada en la música y su familia, parece que Ben estaría “siendo tóxico y autodestructivo” con ella, afirmó un informante al portal In Touch, según reseñó Marca. “Ben tiene una personalidad muy adictiva, y mucha gente cree que ahora que está sobrio, ha cambiado de vicios y se ha vuelto adicto al amor”.

“Obviamente, le está dando algún tipo de emoción estar de idas y venidas con JLo, aunque no tiene intención de ir más allá de divertirse un poco. (...) Por un lado, está jugando con la mente de ella, lo cual no es amable. Y, también, está enviando mensajes contradictorios a los niños, lo que no es saludable. Está volviendo a todos locos en esta horrible montaña rusa”, acotó la fuente cercana a la familia.

Además, aseveró: “Realmente parece que está cayendo en un patrón muy tóxico, y a largo plazo, esto no va a ser bueno para nadie. Ben sigue diciendo que quiere divorciarse. Simplemente parece muy autodestructivo seguir por este camino, y la gente le está suplicando que se controle y comience a actuar con un poco más de intención, en lugar de seguir simplemente cada impulso que tiene”.