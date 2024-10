Así reaccionó Hailey Bieber a las especulaciones sobre la relación de Justin con Sean ‘Diddy’ Combs y sorprende

“Algunas cosas... No todo es para todos”, esta fue la cruda verdad que soltó el empresario y artista Sean Diddy Combs en el 2011, cuando el presentador Jimmy Kimmel le preguntó directamente a Justin Bieber sobre qué hacían juntos, a propósito de que el joven cantante, quien para ese entonces tenía 16 años, pasó 48 horas con el rapero sin la supervisión de su madre.

El producto musical afirmó: “Creo que nos hemos hecho amigos de una forma muy extraña”, ahora que él está detenido y acusado por abuso y tráfico sexual, prostitución y extorsión, estas frases comienzan a tener sentido, ya que se especula que su principal víctima fue Bieber.

Sean Combs y Justin Bieber Recuerdan entrevista del 2011 con Sean Combs y Justin Bieber, en el que el rapero deja ver cuánta influencia tenía sobre adolescente de 16 años, quien no pudo responder preguntas "delicadas" (Youtube Jimmy Kimmel Lives!)

Incluso, se rumora que hay un video de contenido sexual explícito del canadiense, de ahora 30 años, en el que se evidencia el abuso cuando era un menor de edad. El intérprete de “Lonely” está abatido por lo que está ocurriendo y hasta ahora no se pronunciado. Había evitado salir, pero unos 10 días despúes de la detención de Sean, se atrevió a “confrontar” al mundo.

El pasado 25 de septiembre, él y su pareja fueron vistos disfrutando de una cena en Nobu Malibu, Estados Unidos, luciendo “felices” y relajados.

Hailey envió un claro mensaje tras las especulaciones de Bieber con Combs

La esposa del cantante usó sus redes sociales para enviarle un mensajes a quienes especulan sobre la vida del cantante y su vinculación con “Diddy”. Según el diario “Daily Mail”, la modelo de 27 años publicó en las historias de su Instagram una foto de Justin.

Hailey sorprendió a sus seguidores con una atrevida publicación en la que aparece a su marido cuando tenía 27 años. Bieber aparece con una bermuda playera, con el torso desnudo y sus dos manos hacia arriba mostrando el dedo medio. “Estado de ánimo”, fue el escrito que ella le agregó.

Hailey y Justin Bieber Así reaccionó Hailey Bieber a las especulaciones sobre la relación de Justin Bieber con Sean 'Diddy' Combs y sorprende. (Instagram @haileyBieber @JustinBieber)

La publicación de Hailey llega apenas unos días después de que saliera por Hollywood con su mejor amiga, Kendall Jenner, tomándose un descanso del reciente escrutinio y adaptándose a su nuevo papel como madre.

Bieber no ha abordado la situación públicamente, pero sus fans han expresado su preocupación por su aspecto notablemente “delgado”. Ahora las fuentes dicen al diario británico que el cantante siente que no tiene a nadie con quien hablar sobre las revelaciones de ‘Diddy’ y está “navegando estas aguas solo. Justin siente que no hay nadie con quien pueda hablar que lo entienda y, para ser honesto, ni siquiera lo entiende del todo”, explicó la fuente. “Era un niño”.