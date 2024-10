Así empezaron los festejos de Christian Nodal a Ángela Aguilar por su cumpleaños y este detalle se robó las miradas

Ya la cantante Ángela Aguilar es mayor de edad en todo el mundo. Este martes, 8 de octubre, cumplió 21 años y los inició con buen pie y compañía. Por supuesto, al lado de su esposo Christian Nodal, así como de su madre Aneliz Álvarez y su hermano Leonardo Aguilar.

Ella, como de costumbre, estaba acompañando a Nodal en su show la noche de este lunes. Vestía un corsé negro transparente con un pantalón wide leg de cuero a la cintura. El cantante mexicano primero cantó con su cuñado y, tras una pausa, cuando ya era la medianoche, sorprendió a la menor de la dinastía Aguilar al llamarla al escenario.

“Cumpleañera, podría por favor hacerme el honor, mi señora esposa de subir al escenario”, le pidió el cantante, quien la recibió y se besaron tiernamente. Ella dejó sus labios rojos marcados en los de él, quien luego le dedicó una canción con ayuda de Leonardo: “Fruta prohibida”, de Ana Bárbara.

Mientras Leo cantaba, ellos bailaron románticamente. Luego, Christian la sorprendió con “Qué agonía”, y después hicieron su acostumbrado show con el tema “Dime cómo quieres”. El público estaba muy entusiasmado por la acción de amor puro. En tanto, Ángela decidió festejar su nuevo año con una foto de ella cuando era niña. La compartió en su historia de Instagram.

Pero, pese a todo el emotivo momento en el palenque, los haters no dejaron de criticar y se fijaron en que Ángela no traía “las esponjas” en sus caderas, por la que fue severamente señalada. Además, otro punto que no “perdonaron” los internautas fue que él no le cantó “Las mañanitas” o el “Cumpleaños”.

“¿Se le olvidaron las esponjas a Dora? 😂”, “Pareces un chicle ni trabajar dejas a ese hombre 🥴”, “Cristian el títere de los Aguilares😂”, “¿Y dónde están las caderas de Ángela Aguilar?”, “Esos dos se van aburrir rápido no se dan espacio”, “Ya no lleva las esponjas 😂”, “¡Ya esto parece amarre!” y “Esta mujer sale hasta en la sopa”, fueron las críticas.

Nodal regresó tras su quebranto de salud

La noche del lunes 7 de octubre, Christian volvió a sus labores tras varios de reposo absoluto, pues una infección estomacal lo dejó internado en un hospital, donde fue llevado de emergencia la semana pasada. El artista de sorprendió con una foto de él conectado a unos aparatos médicos y acostado en una cama clínica.

Luego su representante informó que los conciertos de octubre quedarían suspendidos, para luego informar que todo se retomaría este lunes y efectivamente Nodal deleitó a sus fans en el palenque.

“Mi gente preciosa de Guadalajara, Jalisco, estamos de vuelta en el ruedo, vamos a vivir dos noches increíbles ‘Pal´ Cora’ en el palenque en las fiestas de Octubre, como cada año sé que será inolvidable, cuento con ustedes, ahí los espero”, dijo en una historia de Instagram.