Actrices se unen para visibilizar la menopausia y se llevan todos los aplausos

Llegar a los 40 suele ser el punto de partida para que millones de mujeres comiencen su carrera hacia el final de su vida fértil y le den la bienvenida a la perimenopausia y menopausia, un tema que no tiene tanta visibilidad como debería, pese a lo gran importante que resulta que cada una sepa en qué consiste este proceso y que sobre que no está sola.

PUBLICIDAD

La revista Moi dedicó su edición de octubre a esta parte importante de la mujer, y para esto buscó a cuatro artistas latinas, quien contaron su experiencia y se llevaron los aplausos y el agradecimiento del público. Montserrat Oliver, Dominika Paleta, Alessandra Rosaldo y Martha Debayle expusieron sus batallas.

Las internautas de inmediato se sintieron identificadas y exteriorizaron sus síntomas: “Calva, la piel como el lagarto Juancho, me comí una aceituna y engordo 25lb, no como y me inflamo, me duele hasta el blanco del ojo”, “Tenemos menopausia y me duele desde la punta del dedo hasta la punta del cabello”, “Las emociones al mil creo que se ahí surgen las famosas Karen” y “No hay filtros si algo no te gusta lo dices 😂”.

Cómo vivieron la menopausia las artistas

En un juego de preguntas y respuesta rápida, Alex Rosaldo contó lo que para ella significó toda esta vivencia, ahora que tiene 53 años. Afirmó que empezó a los 46 años, la califica como una pesadilla y es algo que no puedes sobrellevar sola. Para ella, las migrañas fueron el peor síntoma y la menopausia, por supuesto, que afectó el sexo.

“Nunca me dio vergüenza (hablar de la menopausia), vergüenza me daba no saber lo que me estaba pasando y cuando encontré información dije: ‘Aahhh no estoy loca, no me voy a morir”, expresó la cantante, quien manifestó que es la razón por la que ahora habla de este tema tantas veces como pueda.

Mientras que las cuatro se sumaron al trend de “Por supuesto”, con el que dejaron claro cuáles son los síntomas que muchas experimentan. Martha inició: “Tenemos menopausia y por supuesto que nos duele la cabeza, un día y dos también”, le siguió Montserrat, quien aseveró: “Pasamos de enojadas a tristes y a felices en menos de un minuto”.

Rosaldo también expresó lo suyo: “Tenemos menopausia y obvio que dejamos todo el pelo en cepillo”. Ellas agregaron: “Tenemos perimenopausia y cómo me c*go en despertarme a medianoche... Bajar de peso nos cuesta un hu*vo; vivimos poniéndonos crema todo el día, y no logramos concentrarnos”.

Su seguidoras las admiraron: “Gracias por desmitificarla”, “Gracias por hablar de la menopausia y normalizar, yo pasé por la menopausia no sé si seguirá más adelante, pero no ha sido tan ruda conmigo”, “Gracias por hablar al respecto y normalizarlo, ya que es parte del ciclo femenino”, “La menopausia NO es una enfermedad, solamente es una etapa más en el camino de nuestra vida” t “Las quiero mucho señoras que hablan más sobre la menopausia y perimenopausia”.