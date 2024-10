Rompió el silencio: Madre de Sean ‘Diddy’ Combs se pronunció tras escándalo de su hijo, esto dijo

Janice Smalls Combs salió en defensa en de su hijo de 54 años, aunque admitió que él no ha sido del todo sincero.

El mundo de espectáculo está temblando tras la detención del rapero Sean “Diddy” Combs, a mediados de septiembre, pues fue acusado de acción delictiva, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución, por lo que algunas celebridades están en el “ojo del huracán”, pues estarían al tanto de lo que ocurría en las controversiales fiestas que él daba y a las que todas las celebridades querían asistir.

Se especula que el cantante Justin Bieber sabía todo, pero porque ha sido una de las principales víctimas de toda la red que supuestamente opera el artista de 54 años. En tanto, otras estrellas como Beyoncé y Leonardo Di Caprio se han visto afectados porque los has señalado de ser presuntos cómplices.

Según un informante, e protagonista de “Titatic”, sí asistió a las fiestas en el 2000, aunque para ese momento, al parecer, no eran desenfrenadas. “Fue a algunas de sus fiestas de principios de 2000, pero literalmente iba todo el mundo. No eran ‘fiestas locas’, eran grandes fiestas en casas”, según le indicó la fuente al medio de comunicación DailyMail.

“Leo estaba al principio de su carrera en ese momento. No tiene nada que ver con ese mundo, así que es ridículo que alguien suponga que se verá involucrado en esto basándose en unas cuantas fotos pixeladas que tienen más de 20 años. Ahora él está centrado en su carrera y su relación amorosa. No está pensando en absoluto en el caso federal de ‘Diddy’, con el que no tiene nada que ver”, decía parte del comunicado.

Janice Smalls Combs calificó como linchamiento el caso de su hijo

Pero, Leonardo no es el único que ha salido da dar la cara. Este lunes 7 de octubre, la madre del rapero, Janice Smalls Combs rompió el silencio y, como era de esperarse, para defender a su hijo. A través de un comunicado de prensa dio su versión, y afirmó que lo defenderá en todo momento.

A sus 84 años, la mujer declaró: “Vengo hoy ante ustedes como una madre devastada y profundamente entristecida por las acusaciones contra mi hijo. (...) Es desgarrador ver a mi hijo procesado no por la verdad, sino por una narrativa hecha de mentiras”.

Para ella, Sean es completamente inocente y está siendo víctima de unas mentiras que están destruyendo su vida: “Ser testigo de lo que parece ser un linchamiento público de mi hijo antes de que haya tenido la oportunidad de demostrar su inocencia es un dolor demasiado insoportable para ponerlo en palabras. Como todo ser humano, mi hijo merece tener su día en el tribunal, para finalmente compartir su lado y demostrar su inocencia”.

Aunque también admitió: “No estoy aquí para retratar a mi hijo como perfecto porque no lo es (...) Ha cometido errores en su pasado, como todos nosotros. Mi hijo puede no haber sido completamente honesto sobre ciertas cosas, como negar que alguna vez se haya puesto violento con una exnovia cuando las cámaras de seguridad del hotel mostraron lo contrario”.

“Diddy” permanece recluido en Nueva York, sin derecho a fianza, mientras espera el juicio por las 130 denuncias en su contra, aproximadamente.