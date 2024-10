“Penita ajena”: El gesto de Shakira con Kenia Os por el que la comparan con Karol G

Se rumora que entre Shakira y Karol G no hay buena relación y se hacen comparaciones en redes

Que Shakira, una de las artistas latinas más reconocidas en el mundo, te invite a celebrar el éxito de su nueva canción “Soltera” en su casa de Miami, hace saltar de alegría a cualquier cantante y en esta oportunidad le tocó a otra mexicana, Kenia Os, gesto que encantó a los fans de ambas famosas.

Shakira está a punto de estrenar videoclip y últimamente está codeándose con sus colegas mexicanas. Lo hizo con Danna Paola que por fotos filtradas en redes sociales, participará en el próximo videoclip de la barranquillera.

Ahora Shakira hace una videollamada con la sensación juvenil de México: Kenia Os. Ambas estrellas de la música compartieron algunas palabras y obviamente se produjo la invitación que tiene a todos felices en las redes sociales.

¿Un empujón de Shakira a Kenia Os?

La cantante colombiana invitó a Kenia Os a su casa en Miami, para celebrar el lanzamiento del video de “Soltera” y esta se mostró contenta de poder compartir su tiempo con la colombiana y aceptó la invitación a la fiesta.

“Yo estoy ahí, seguro, no me perdería una fiesta. Qué linda. La vamos a pasar genial, me encanta tu canción, estoy muy emocionada. Les mando un besote, las veo próximamente, la vamos a pasar increíble”, expresó Kenia Os.

“Ahora ella está siendo tan conocida (Kenia). Literal no me la creo, me alegra mucho cuando ha avanzado su carrera, muchos artistas mundiales la están conociendo, sabemos que eso es que ella ya está en otro nivel”, “Se viene colaboración”, “Ojalá colaboren”, “Kenia con las más famosas”, son algunos de los comentarios en las redes.

El gesto de Shakira con Kenia versus Karol G y Kimberly Loaiza

Este gesto de Shakira hizo que algunos lo compararan con el que tuvo la también exitosa colombiana Karol G con la cantante mexicana, Kimberly Loaiza, a quien le hizo esperar para tomarse fotos con ella y ni siquiera la saludó como debe hacerse entre colegas.

En su momento, el video se hizo viral en las redes, pues algunos fans aseguraban que existía una rivalidad entre la interprete “Mañana será más bonito” y Kimberly.

En X (antes Twitter) colocan los dos momentos, Shakira invitando a Kenia Os y Karol G tomándose la foto con Kimberly Loaiza y los gestos hablan por sí solo.

“Mientras a Kenia Os le hace una invitación personal shakira ....🔥🔥🔥 Otras que se sigan formando para la foto 😌 ( no leo ardidas) 💅No cabe duda, que Key ya está en las grandes ligas”, escribió la usuaria @keyy902

“Pobre ella pensó que le iba a dar un beso 🤣🤣🤣🤣🤣”, “Penita ajena”, opinan algunos de los seguidores sobre la actitud de Karol G hacia Loaiza que la hizo quedar mal con los fans mexicanos.