No solo JLo: Marc Anthony también participaba en fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs y este video lo dejó en evidencia

Tras el arresto de Sean ‘Diddy’ Combs por tráfico sexual, extorsión, y transporte para ejercer la prostitución, muchos secretos de los famosos han quedado al descubierto.

Mucho se ha hablado de su supuesto abuso a Justin Bieber, y también de sus extravagantes y polémicas fiestas que eran muy salvajes y donde muchos famosos asistían.

Desde Jennifer López, Paris Hilton, las Kardashians, Ashton Kutcher, Beyoncé, hasta Will Smith y Leonardo DiCaprio formaban parte de esas fiestas salvajes, donde generalmente la mayoría debía ir vestido de blanco.

No solo JLo: Marc Anthony también participaba en fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs y este video sorprende

Muchos nombres de famosos se han visto envueltos en esta polémica tras el arresto de Sean Diddy Combs y las acusaciones en su contra, y no todos son estadounidenses, también hay muchos latinos involucrados.

Entre ellos, Marc Anthony, exesposo de Jennifer López, quien también se ha visto envuelta en esta polémica, especialmente porque tuvo una relación con Diddy por dos años.

A través de las redes, circula un video en el que se ve a Sean ‘Diddy’ Combs en una de sus fiestas en su lujosa mansión con Marc Anthony, Nicky Jam, y Vin Diesel.

En el video se ve a todos saludando a la cámara, riendo, y disfrutando junto al rapero, y esto ha sorprendido a todos, pues si bien en el video no pasa mucho, muchos dicen que no quieren imaginar qué sucedió después de ese video, además que aseguran que seguro estaban bajo efectos de alcohol y drogas.

“¿Y si paul walker quiso contar toda la verdad ?”, “Nooooo tu no Vin Diesel😩”, “De donde creen que Marc Anthony tiene tanto dinero?? 🙄”, “Claro por algo Marc Anthony, se veia extraño en los conciertos 😔😁”, “si pensaban que era solo JLo, pues no, Marc también, que vergüenza toda esa gente”, “se nota que están drogados, ahí no pasó nada sano”, “Los dos hombres de Jennifer López”, “puercos esos hombres”, y “que decepción con Marc Anthony, lo creía mejor hombre”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Luego que le fuera denegada la libertad bajo fianza, tras su detención, Diddy rompió el silencio y se defendió, pero ha indignado con lo que dijo y es que aseguró desde la cárcel de Nueva York, donde se enuentra recluido, que es víctima de una “persecución por motivos raciales”.

Además, su abogado, Marc Agnifilo, aseguró a TMZ que el rapero no va a aceptar un acuerdo de culpabilidad en el caso de lo que se le acusa, pues insiste que es inocente, a pesar de tener pruebas y videos en su contra.