“Le falta autoestima”, el nuevo y peligroso ‘arreglito’ que se hizo Yailin y la dejó irreconocible: cuánto costó

Yailin la más Viral sigue dando de qué hablar y generando polémica, esta vez no con su vida amorosa, sino con su físico, y es que la famosa se sometió a otro retoque estético.

PUBLICIDAD

Con solo 22 años, la dominicana se ha sometido a varias operaciones estéticas para cambiar aspectos de su figura como pechos, glúteos, abdomen, cintura, y en el rostro se ha inyectado los labios, perfilación de pómulos, mentón y nariz.

Ahora, recientemente, la famosa se sometió a otro “arreglito” más que la cambió por completo y ha generado mucha polémica y críticas.

“Qué falta de autoestima”, el nuevo ‘arreglito’ que se hizo Yailin que dejó en shock a todos: cuánto costó

Yailin la más Viral sorprendió al anunciar y mostrar el proceso para cambiar el color de sus ojos, en un procedimiento que lleva por nombre queratopigmentación.

Este procedimiento consiste en la aplicación de pigmentos en la córnea mediante un láser de femtosegundo, lo que permite cambiar el color de ojos.

“Voy a cambiar mi color de ojos. Los tengo muy lindos, pero el otro día me puse unos grises y así me los quiero hacer”, dijo a través de sus redes muy entusiasmada.

La famosa compartió también el resultado final y mostró que ahora luce unos ojos grises de forma permanente, y se siente feliz y complacida con este cambio.

PUBLICIDAD

“Miren qué lindos, no son azules, son como gris y en menos de 24 horas yo ya estoy hermosa”, dijo emocionada.

Esto ha generado críticas en redes, pues aseguran que Yailin no se ama como es y se ha sometido a muchas operaciones y retoques para cambiar.

“Tan avanzada la ciencia y no buscan un método de cómo inyectar ácido folic en el cerebro 🧠”, “Falta de autoestima y las ganas de pertenecer 😢”, “Me gustaría ver a Yailin cuando tenga 30 años. Tiene 22 añitos ahora y se ha hecho mas cirugías que Lyn May!! 😮😳”, “esta mujer ya no sabe qué hacerse”, “cambió por completo, no me gusta nada”, “No me gusto el color, parece un personaje de una película de la galaxia o de misterio”, y “esta chica no tiene llenadero, cuándo se va a querer como es”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Varios portales médicos han revelado que queratopigmentación en Estados Unidos tiene un precio que va entre 10.000 y 12.000 dólares , lo que ha dejado a todos sorprendidos pues es sumamente costoso, pero la famosa se puede dar ese lujo y sin necesidad que un hombre se lo pague.