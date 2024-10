El video de Ashton Kutcher que lo pondría contra las cuerdas ante el caso de ‘Diddy’ Combs

En un santiamén, el rapero Sean ‘Diddy’ Combs pasó de influir en el jet set del mundo del espectáculo, pasó a ser “linchado” públicamente desde que fue detenido y acusado presuntamente abusar y traficar sexualmente a unas 120 personas en las últimas décadas en sus fiestas y audiciones. Ahora, no solo él está en la mira de todos, sino también los artistas más cercanos a su círculo.

Uno ellos es el actor de Hollywood, Ashton Kutcher, quien ahora está bajo el escrutinio público por su amistad que inició en el 2003 al compartir la producción de varios programas para el canal MTV. La estrella de cine acudió a varias fiestas blancas.

Sean Diddy Combs YouTube (YouTube)

El portal El Dínamo publicó un artículo en el que reseña que las dos celebridades hicieron una “White Paty” el 4 de julio del 2009 como un actor benéfico para la ONG Malaria No More, y que de acuerdo con el medio New York Post, la celebración duró toda la noche y se extendió hasta el día siguiente terminó. Hubo bailarinas con bikinis blancos.

Unos de los invitados fue un periodista, quien le contó al periódico que “La gente se juntaba y se besaba. Cuando oscureció, todos se sintieron más cómodos”, comentó una fotógrafa al portal, revelando lo que vio durante la jornada.

El video de Ashton que lo pondría contra las cuerdas

Es por esto que ahora las declaraciones de Ashton, emitidas en el 2019, vuelve a tomar notoriedad. Él fue invitado al programa de YouTube “Hot Ones”, y se negó a compartir detalles sobre las fiestas organizadas por el rapero y manifestó: “Hay muchas cosas que no puedo contar”.

A esto se le suma, que él y esposa Mila Kunni también apoyaron a su compañero de elenco de “El show de los 70″, Danny Masterson, quien fue condenado por violar a dos mujeres en septiembre de 2023.

Tras la sentencia de Masterson, se supo que Kunis y Kutcher formaban parte de un grupo de familiares y amigos íntimos que habían enviado mensajes en favor del acusado. Ambos hicieron declaraciones sobre el comportamiento de Masterson e instaron al juez a imponerle una pena más corta.

Una fuente próxima a Kutcher declaró a TMZ: “Esta narrativa tiene que parar. Ashton no tiene nada que ver con esto. Cero participación. Cero conocimiento de las actividades (de ‘Diddy’)”, y que, además, lamenta la asociación que le están dando con el controversial productor musical.

Asimismo, renunciaron a sus cargos directivos en Thorn, la organización sin fines de lucro contra el abuso sexual infantil que el actor fundó en 2009 junto con su exesposa Demi Moore.