“Andaba en malos pasos”: Mario Bezares confrontó así a René Franco tras acusaciones sobre Paco Stanley

Ya pasó una semana desde que Mario Bezares se convirtió en el ganador de La Casa de los Famosos, posicionándose como el favorito del público por encima de Karime Pindter, quienes habrían sido los más apoyados por sus fans, quienes desde semanas atrás, ya esperaban verlos coronarse como los triunfadores de este reality show.

PUBLICIDAD

El paso de ‘Mayito’ por el programa de televisión de Televisa, dejó algunos de los momentos más icónicos cuando el actor, no solo volvió a compartir más sobre sus vivencias luego de que fuera vinculado con el asesinato de Paco Stanley, también por su reencuentro con Paola Durante, la forma en la que forjó una pequeña familia junto a los miembros de su equipo ‘Mar’ y el día que rompió récords de audiencia, cuando Paul Stanley ingresó a la casa para, finalmente, tener su primer acercamiento con Bezares a 25 años de la muerte de su padre.

Mario Bezares Instagram: @lacasadelosfamososmx (Instagram: @lacasadelosfamososmx)

Ese día, Paul Stanley, le regaló un corto, pero conmovedor discurso en el que mencionó: “Estoy aquí porque yo lo decidí, ha pasado mucho tiempo. Ha sido muy difícil para todos nosotros, quiero decirte que estoy en paz contigo. Yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida que es mi hija. Quiero una nueva vida, quiero dejar todo atrás”, mientras Mario Bezares contenía el llanto y él hablaba con la voz rota.

Esto dejó ver que el pasado para ambos había quedado atrás, sin embargo, fue René Franco quien revivió la muerte de Paco Stanley, luego de que invitara al ganador de La Casa de los Famosos a su programa de YouTube, que terminó desatando la incomodidad de Bezares.

¿Qué dijo René Franco sobre Paco Stanley?

Mario Bezares fue uno de los invitados especiales al programa de Youtube, ‘La Taquilla’ de René Franco, donde ambos terminaron retomando el tema sobre la muerte de Paco Stanley, dejando ver que creía en la inocencia del ganador de La Casa de los Famosos, a quien se le vinculó con el asesinato del conductor en 1995.

Sin embargo, el comentario terminó por indignar al público y es que René Franco aseveró: “Hay una razón por la cual siempre tendremos que observar tu nivel de involucramiento con Paco Esto nunca lo hemos dicho porque está muerto, pero Paco andaba metido en malos pasos”.

A lo que Bezares, sorprendido ante tal comentario, preguntó: “¿Tú crees?”, mientras que René Franco refrendó su teoría declarando: “Si tú tenías algo, hubiera sucedido después, hubiera pasado en la cárcel. ¡Nadie te siguió! No tienes en tu mente una información que sea relevante realmente para desentrañar el caso”.

PUBLICIDAD

Y continuó: “Y no lo digo porque la policía te persiguiera, sino porque los criminales no te persiguieron. Pero la imagen de la mente de la gente es otra porque no se fija en ese gran detallazo. Si tú tuvieras una deuda real, ¿te perdona alguien? Nadie te perdonaría. El hecho de que estés tranquilo, que tengas una familia, que puedas salir a la calle, es sorprendente”.

Así reaccionó Mario Bezares al comentario de René Franco sobre Paco Stanley

Tras esta serie de comentarios, la incredulidad y un atisbo de incomodidad se dejaron ver en el rostro de Mario Bezares, quien no dudó en defender la memoria de quien alguna vez fuese su amigo y compañero de trabajo:

“Sí. Difiero algunas cosas que me dices, porque conocí a Paco y sé que no andaba en malos pasos, o desconozco completamente esa doble vida que pudo haber tenido”, comenzó diciendo a lo que René Franco contestó: “Esa es la cuestión. En mi hipótesis de periodista, digo ‘No sabemos realmente la historia de Paco’, ese es el problema de esto. Ni tú ni yo sabemos qué onda, y si supiéramos no estaríamos en La Casa de los Famosos”.

Tras esta declaración, la respuesta de ‘Mayito’ fue: “Se vuelven leyendas urbanas, te etiquetan, te condenan, te enjuician, te incriminan, te azotan y te revuelcan”.