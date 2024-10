“Sufrió mucho”: muere hermano menor de Madonna ¿Cuál fue la causa?

Madonna está viviendo una de las facetas más complicadas de su vida a nivel personal, y es que recientemente sufrió la pérdida de su madrastra Joan Clare Ciccone, y apenas el día de ayer, una partida más se sumó, con el fallecimiento de su hermano menor Christopher Ciccone a los 63 años de edad.

Hace tan solo unas horas, la ‘Reina del Pop’ compartió sus memorias junto a su hermano con un conmovedor escrito, en el que se podía ver el profundo dolor que sintió tras su pérdida, y es que, vale recordar que ambos tuvieron un ligero desencuentro, a principios de los 2000 cuando la cantante optó por no contratarlo para que no formara parte de su tour, posteriormente, la distancia se hizo mayor cuando Christopher lanzó un libro de memorias sobre su hermana titulado: ‘Life with My Sister Madonna’.

A pesar de las rencillas, Christopher Ciccone, destacó por su labor como artista, bailarín y diseñador de algunos de los looks más icónicos que Madonna llevó, pues ambos trabajaron de la mano para crear los atuendos que la cantante presumió en los momentos donde su carrera iba en ascenso.

Madonna y su hermano Instagram: @madonna (Instagram: @madonna)

¿De qué murió Christopher Ciccone, hermano de Madonna?

Fue The New York Times el medio que dio a conocer la pérdida del diseñador de modas, revelando la razón por la que había partido el hermano menor de Madonna, que fue a causa de una dura batalla contra el cáncer, la misma por la que su madre murió.

El informe, que ofreció el medio de comunicación, reveló que Christopher había perdido la batalla, (del que todavía se desconoce contra qué tipo cáncer estaba luchando) el viernes 4 de octubre, rodeado de sus seres queridos, entre ellos su esposo, el actor británico, Ray Thacker.

Fue su hermana, Madonna, quien compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales, con quien mantuvo una buena relación desde 2012, tras sus fricciones, donde él habría confesado al ‘Evening Standard’: “Estamos en un nivel de trato perfecto en este momento. En lo que a mí respecta, estamos bien. Estamos en contacto, aunque hace mucho que no la veo. Volvemos a ser hermanos. No trabajo para ella y es mejor así”.

Madonna y su hermano Christopher Ciccone Instagram: @madonna (Instagram: @madonna)

Madonna dedica conmovedor mensaje a su hermano Christopher Ciccone

Madonna ocupó sus redes sociales para compartir algunas memorias junto a su hermano, Christopher Ciccone, mientras sumaba un conmovedor mensaje dedicado a él en el que se podía leer:

“Mi hermano Christopher se ha ido. Fue el humano más cercano a mí durante tanto tiempo. Es difícil explicar nuestro vínculo. Pero surgió de un entendimiento de que éramos diferentes y la sociedad nos iba a hacer pasar un mal rato por no seguir el status quo”, comenzó diciendo.

Posteriormente, escribió una de sus memorias junto a Christopher remontándose a su infancia: “Tomamos las manos del otro y bailamos a través de la locura de nuestra infancia. De hecho, el baile era una especie de pegamento que nos mantenía unidos. Descubriendo la danza en nuestra pequeña ciudad del medio oeste me salvó y luego apareció mi hermano, y lo salvó también”.

“Mi profesor de ballet, también llamado Christopher- creó un espacio seguro para que mi hermano fuera gay. Una palabra que no se habló ni siquiera susurró donde vivíamos. Cuando finalmente tuve el coraje de ir a Nueva York para convertirme en bailarina. Mi hermano me siguió”, continuó.

La cantante recordó el legado de su hermano y la importancia de su trabajo en sus giras:“¡Y otra vez nos tomamos las manos el uno al otro, y bailamos a través de la locura de la ciudad de Nueva York! Devoramos el arte y la música y el cine como animales hambrientos. Estábamos en el epicentro de todas estas cosas explotando. Bailamos a través de la locura de la epidemia de SIDA. Fuimos a funerales y lloramos, y fuimos a bailar. Bailamos juntos en el escenario en el comienzo de mi carrera y finalmente, se convirtió en el Director Creativo, de muchas giras. Cuando se trataba de buen gusto, mi hermano era el Papa, y tuviste que besar el anillo para obtener su bendición. Desafiamos a la Iglesia Católica Romana, ¡La Policía, la Mayoría Moral y todas las figuras de la Autoridad que se interpusieron en el camino de la libertad artística!”.

Destacó el talento artístico de su hermano: “Mi hermano estaba justo a mi lado. Era pintor, poeta y visionario. Lo admiraba. Tenía un gusto impecable. Y una lengua afilada, que a veces usaba contra mí, pero siempre le perdoné. Subimos las alturas más altas juntos. Y arrasó en los más bajos. De alguna manera, siempre nos encontramos de nuevo y nos tomamos de las manos y seguimos bailando”.