¿No se llevan bien? La razón por la que la princesa Leonor y el rey Juan Carlos no tendrían relación

La razón por la que la princesa Leonor y el rey Juan Carlos no tendrían relación |

La reciente reunión entre el rey emérito Juan Carlos I y su nieta, la princesa Leonor, ha puesto de manifiesto la compleja relación familiar que tiene la monarquía española.

Este encuentro, en el que también estuvieron presentes el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía, ha generado gran expectación debido a la falta de cercanía entre Juan Carlos y sus descendientes tras mudarse a Emiratos Árabes Unidos.

¿Cómo es la relación entre la princesa Leonor y el rey emérito Juan Carlos?

A pesar de que la Casa Real describió el encuentro como una reunión familiar y privada, fuentes cercanas revelaron que hubo cierta tensión en el ambiente.

La princesa Leonor y la infanta Sofía de Borbón | (Instagram: @casareal.es)

Se dice que durante la conversación, Juan Carlos brindó a su nieta más que consejos de abuelo, transmitiéndole lecciones propias de un ex rey a una futura reina. Entre las palabras compartidas, destacó la relevancia de la institución que representa y los desafíos que enfrentará en el futuro.

“‘No te olvides de la institución a la que representas y no te olvides de los retos a los que te enfrentas’ y quizás también es una especie de autocrítica que le viene a decir ‘no cometas algunos de los errores que he cometido yo o que, al menos, los errores que cometas, no empañen lo que haces”, reveló el experto en Casa Real de Telecinco, Alejandro Entrambasaguas.

Esta reunión tan esperada pone de manifiesto la ruptura en la familia real española. Esto, porque también se dijo que el actual rey Felipe estaría molesto por el deseo de su sucesor de publicar unas memorias.

“La recomendación de Felipe a su padre ha sido clara y directa: No hacer nada que perjudique a la corona, ni tampoco a su hija, la heredera. “Leonor está por encima de todo”, reseñó Clara, conforme con fuentes cercanas.

Es por ello que expertos en la materia afirman que la relación entre la princesa Leonor y el rey Juan Carlos parece estar marcada por una combinación de respeto, cuidados paternalistas y la sombra de controversias pasadas que los revisitan cada tanto.