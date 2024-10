¿Lady Gaga se salvó de la ‘maldición’ de Beyoncé? Fans aseguran su video musical “más odiado” revelaría todo

El nombre de Sean Diddy Combs se ha vuelto sinónimo de escándalo y controversia en la industria del entretenimiento. Desde que surgieron las acusaciones en su contra, una serie de revelaciones perturbadoras han dejado al descubierto el lado más oscuro de Hollywood. Mientras las redes sociales y los medios de comunicación estallan con teorías y rumores, Beyoncé ha sido una de las estrellas más mencionadas en este escándalo. Aunque no existe evidencia concreta de su implicación directa con Diddy, la influencia que tiene en la industria plantea preguntas inquietantes.

Recientemente, una teoría oscura ha cobrado fuerza en las conversaciones sobre la industria del entretenimiento y es que muchas celebridades, incluyendo a Adele, Lizzo y Harry Styles, podrían tener miedo de Beyoncé. La razón detrás de esto es el agradecimiento que expresan en sus discursos de aceptación, un gesto que algunos críticos sugieren puede ser más que una simple cortesía. Este miedo, según algunos, podría ser la razón por la que aquellos que no lo mencionan, como la fallecida Amy Winehouse, terminan mal en sus carreras.

¿Qué pasó con Lady Gaga y Beyoncé?

Lady Gaga Esta sería otra teoría de la llamada "maldición de Beyoncé" (Youtube)

Otro aspecto perturbador de este escándalo es la relación entre Beyoncé y Lady Gaga. En una entrevista en 2011, Gaga sorprendió al mundo al expresar su aversión por la canción “Telephone,” una colaboración con Beyoncé. A pesar de su éxito, la cantante reveló que tenía sentimientos encontrados hacia la canción, lo que alimentó aún más las teorías sobre la presión y las expectativas que enfrentó para grabarla.

“Odio ‘Telephone’. ¿Es terrible decirlo? Es la canción que más me cuesta escuchar”, confesó Gaga, a lo que el entrevistador cuestiona que si es porque primero la colaboración sería con Britney Spears. “Bueno, eso no es exactamente lo que pasó, pero no quiero ahondar en eso. Podría hacerlo si apagas eso”, dijo Lady Gaga, señalando la grabadora.

A lo largo de la misma entrevista, Gaga fue más allá, revelando que no solo tenía problemas con la canción, sino también con el video musical. “No puedo ni siquiera ver el video de ‘Telephone’. Lo odio tanto. Beyoncé y yo somos geniales juntas. Pero hay tantas ideas en ese video y… desearía haberme editado un poco más”. Esta declaración ha llevado a muchos a especular sobre el verdadero significado de su descontento. ¿Fue simplemente una cuestión artística, o hay algo más siniestro en juego?

Por su parte, Beyoncé nunca ha hecho comentarios negativos sobre “Telephone”, expresando en su momento que se sentía “muy honrada” de ser parte del proyecto. Sin embargo, el hecho de que sólo haya interpretado la canción en vivo en contadas ocasiones ha alimentado aún más la especulación. Esto ha llevado a algunos fans a plantear la inquietante teoría de que las artistas pueden sentir una presión o incluso una “maldición” por asociarse con Beyoncé, que a menudo se presenta como una figura de poder en la industria.

La colaboración de Gaga y Beyoncé ha quedado marcada por la ambigüedad. La falta de presentaciones en vivo conjuntas y los comentarios crípticos de Gaga han llevado a la especulación sobre una posible “relación tóxica” entre las dos artistas. La mención de que “Telephone” fue originalmente ofrecida a Britney Spears también ha añadido un toque de drama a la narrativa, sugiriendo que Gaga pudo haber sentido que su carrera dependía de esa colaboración.

Los fans también han comenzado a especular sobre lo que podría haber sido un acuerdo de conveniencia. Algunos creen que Beyoncé, al ser una figura tan prominente, pudo haber influido en la dirección que tomó la carrera de Gaga, obligándola a crear algo que no reflejaba su verdadero yo.