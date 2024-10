Pese a las opiniones encontradas que puede generar Karol g y su música, es indiscutible el crecimieno que ha tenido dentro de la insutria en los últoimos dos años, siendo catlaogada como una de las mujeres colombianas y latinoamericanas con mayor influencia. Sus seguidores más fervientes conocen su camino y lo que ha tenido que pasar para poder llegar hasta la cima en la que se encuentr actualmente. Pero dicha gloria tuvo que tener sacrificio entre ellas, negarse a ofertas de empresarios, sospechando incluso de lo que se sospecha fue una que le hizo P Diddy en su momento a la paisa.

¿Karol G se habría negado a propuestas que le hizo P Diddy?

En medio de la investigación en la que se están conociendo detalles cada vez más perturbadores del magnate musical en Hollywood, salió a la luz un video donde Karol G menciona “En un momento de mi carrera tuve un empresario que me prometió el mundo a cambio de que estaba super enamorado de mi, que qué le iba a dar. En ese momento sí fue muy frustrante porque las mujeres no somos mercancía, no somos intercambiables. Así que me tocó el camino largo, pero lo logramos”.

Si bien no fue clara al momento de dar nombres, sí existen fotografías de Karol G junto a P Ddddy a comienzos de su carrera, destapando una oleada de dudas e incertidumbres a la hora de saber, si dicho empresario se trataba del rapero que hoy en día está siendo investigado por abuso sexual, secuestro, amenazas y otros delitos que lo tienen en prisión mientras la investigación avanza y hay una sentencia formal para el rapero en el transcurso del 2025.