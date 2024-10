¿Qué sucedía en las fiestas de Diddy? Las inquietantes instrucciones que sus invitados estaban obligados a seguir

El mundo del entretenimiento ha sido sacudido por las impactantes revelaciones en torno a Sean “Diddy” Combs, el icónico productor y magnate del hip-hop. Lo que comenzó como una investigación por cargos de tráfico sexual y extorsión ha destapado detalles escalofriantes sobre las famosas “white parties” que Diddy organizaba, conocidas por ser reuniones llenas de lujos y excesos. Sin embargo, a medida que las acusaciones en su contra salen a la luz, las fiestas han revelado un lado mucho más oscuro y perturbador.

Reglas extrañas y perturbadoras en las fiestas de Diddy

El reciente resurgimiento de videos grabados durante las fiestas de Diddy ha atraído aún más atención sobre lo que realmente ocurría en esos eventos exclusivos. Uno de los videos más compartidos muestra al propio Diddy en una fiesta en 2022, tomando el micrófono y dirigiéndose a los asistentes con instrucciones insólitas. “Asegúrense de tener un aliento fresco [...] y de estar bien hidratados con loción”, decía Diddy en el video, que fue compartido por TMZ poco después de que las acusaciones en su contra se hicieran públicas. También recomendaba a los fumadores de marihuana que usaran tiras de Listerine, y animaba a las mujeres a salir a la pista de baile, incluso si sus acompañantes no querían unirse.

Este tipo de comentarios, en apariencia inofensivos, toman un tono mucho más siniestro en el contexto de las acusaciones actuales. La loción y el aceite para bebés, aparentemente simples productos de cuidado personal, eran al parecer elementos clave en las fiestas, lo que ha generado especulación sobre su verdadero uso.

Además de este video, han resurgido relatos de que las fiestas tenían una especie de “hora maldita”, fijada alrededor de las 5 a.m. Se dice que, en este punto de la noche, las celebraciones cambiaban radicalmente. Los testigos afirman que aquellos que no estaban en el círculo íntimo de Diddy, o que no estaban dispuestos a participar en las actividades más controvertidas, recibían señales para retirarse. “Lo que sucedía antes de las 2 a.m. no se comparaba con lo que pasaba a las 5 a.m.”, declaró un testigo anónimo. En ese momento, según algunos asistentes, las mujeres empezaban a despojarse de su ropa, y el ambiente se volvía mucho más inquietante.

La obsesión con las uñas blancas

Otro detalle perturbador que ha resurgido es la obsesión de Diddy con las uñas blancas. Cassie Ventura, ex pareja del productor, presentó una demanda en la que lo acusaba de abuso sexual y físico. En su testimonio, Cassie reveló que Diddy la obligaba a pintar sus uñas de blanco para las fiestas, donde tenía encuentros sexuales con hombres que él había contratado. Según la denuncia, la razón detrás de esta preferencia era para que el color contrastara con la piel de los hombres, lo que añade una capa aún más perturbadora a las ya oscuras revelaciones.

Fotografías de eventos pasados han resurgido, mostrando a Cassie con las uñas blancas durante algunas de estas fiestas, lo que ha alimentado aún más la especulación sobre lo que realmente ocurría en esos eventos privados. En las imágenes, la entonces pareja parece estar disfrutando, pero ahora, con el contexto de las acusaciones, las imágenes se ven bajo una luz muy diferente.

El aceite de bebé

Las autoridades han encontrado evidencia impactante, como más de 1,000 botellas de aceite para bebés, que fueron confiscadas en las residencias de Diddy durante las redadas policiales. Esta cantidad masiva de lubricante, al principio inexplicable, adquirió un significado siniestro cuando se reveló que estas fiestas, supuestamente denominadas “freak offs”, involucraban encuentros sexuales donde las mujeres eran coaccionadas para participar mientras el productor grababa todo.

Diddy enfrenta serias acusaciones, y su abogado ha intentado minimizar el descubrimiento de los aceites, alegando que simplemente los compraba “a granel” por tener una casa grande. Sin embargo, esta explicación ha sido insuficiente para acallar los rumores sobre las extrañas y secretas reglas que los invitados debían seguir durante estas reuniones, marcadas por el lujo y el desenfreno, pero también por lo que ahora se describe como comportamientos abusivos y manipuladores.