Este fue el único trofeo que le dieron a Adrián Marcelo por su participación en La Casa de los Famosos México

La participación de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México sigue dejando secuelas en los fans que lo siguen y lo admiran, por las redes sociales.

El presentador de SN Serio habría sido un contendiente que seguramente hubiera competido por estar en la final, de no ser porque en un determinado momento se cansó de juego y decidió abandonar la competencia.

Sin embargo, su enorme número de seguidores le dio el único reconocimiento que ha obtenido, por su participación en La Casa de los Famosos México.

Un grupo de fans de Adrián Marcelo, de Tamaulipas, se filmaron mostrándole el trofeo que le mandaron al influencer.

Este premio tiene una placa en la que lo proclaman como el “el rey del rating” y tiene escrita una frase que dice: “En un mundo de hipocresía, aquel que dice la verdad termina siendo el villano. De tu club de fans ‘Manipulados por Adrián Marcelo’”, según reseña TV Notas.

Adrián Marcelo y su regreso a La Casa de los Famosos México

Es muy posible que en la gala de este domingo, convocada como el reencuentro de los habitantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, veamos a Adrián Marcelo regresar.

Aún después de todo lo que ocurrió con el youtuber, Potro Caballero realizó un importante anuncio en un capítulo reciente de su podcast ‘El Potrero’, pues dio a entender que el youtuber se reunirá con los demás exhabitantes de la segunda temporada de LCDLFM para la gala de reencuentro que se transmitirá el domingo 6 de octubre:

“Hablé con Adrián y le manda muchos saludos a toda la gente, a toda la audiencia del ‘Potrero’ y ya me dijo que sí va venir, ya no es una especulación ni una idea, sino que ya es una realidad que sí va a venir próximamente, no sé cuándo, pero va a venir y pues él a través de sus redes dará su versión y a mí me dará mucho gusto verlo el domingo en los premios de ‘La Casa de los Famosos’”.