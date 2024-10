Éstas son las películas de estreno mejor calificadas esta semana que debes ver en cines YA

Éstas son las películas que no te puedes perder

Si estás buscando nuevas propuestas para disfrutar en la gran pantalla, esta semana el cine ofrece estrenos que no sólo prometen entretenimiento, sino que también están dando mucho de qué hablar por la originalidad de sus historias y el impacto de sus temáticas.

Estas películas han captado la atención de la crítica por la manera en que abordan cuestiones universales como el paso del tiempo, la identidad, el avance de la tecnología, y los estándares sociales que moldean nuestras vidas. Con enfoques innovadores y narrativas profundas, los nuevos lanzamientos de esta semana han logrado conectar con el público de una forma inesperada, provocando reflexiones y discusiones que van más allá de la experiencia cinematográfica. Si eres de los que busca algo más que una historia convencional, estos estrenos son sin duda una cita obligada en la cartelera.

La Sustancia

La nueva película protagonizada por Demi Moore ha llegado con fuerza para incomodar y hacer reflexionar. Dirigida por Coralie Fargeat, este thriller psicológico, aclamado en el Festival de Cannes, explora los estándares de belleza en Hollywood y la obsesión con la juventud. Moore interpreta a Elisabeth, una exestrella de los años 80 que, a pesar de mantenerse impecable y en forma, siente la presión de mantenerse relevante en una industria que castiga el envejecimiento.

Cuando su productor, interpretado por Dennis Quaid, sugiere reemplazarla por una versión más joven, Elisabeth recurre a una solución extrema: un acuerdo con un misterioso personaje que la pone en hibernación mientras una versión rejuvenecida de sí misma, Sue (Margaret Qualley), toma el control de su vida durante una semana. Sin embargo, lo que parecía una solución ideal se convierte en una pesadilla cuando Sue empieza a tomar el control total, desplazando a Elisabeth y empujándola a una transformación física grotesca.

Las secuencias de metamorfosis en la película son tan impactantes que evocan clásicos del horror corporal como The Fly y La piel que habito. Pero La Sustancia no se queda en el horror físico, también explora el conflicto emocional de Elisabeth, quien lucha contra su versión joven, la cual representa los ideales inalcanzables que la sociedad impone a las mujeres. Moore ofrece una actuación poderosa que resuena de manera especial, dado el escrutinio público al que ha sido sometida a lo largo de su carrera por su apariencia. Eso sí, es importante advertir que no es para estómagos sensibles y tiene restricciones de edad para 18+.

Robot Salvaje

Ésta es una animación de DreamWorks que ha destacado luego de lo que muchos consideran “una mala racha” para el estudio. Adaptada de los libros de Peter Brown, la historia sigue a Roz, un robot que, tras un error de entrega, aterriza en una isla deshabitada por humanos. Lo que sigue es una fábula sobre la relación entre la tecnología y la naturaleza, contada desde una perspectiva única que cuestiona cómo las máquinas pueden reflejar nuestras virtudes y defectos.

A diferencia de muchas películas familiares, Robot Salvaje no rehúye temas profundos como la muerte, tratándola como una parte inevitable de la vida en la naturaleza.

La animación brilla por su capacidad de capturar la esencia del conflicto humano a través de personajes animales y máquinas. Aunque al principio parece que la película va en contra de la tecnología, finalmente revela que la verdadera amenaza no es la tecnología en sí, sino la manera en que la utilizamos. Roz, a lo largo de la película, aprende que las máquinas son simplemente un reflejo de los valores humanos, buenos y malos.