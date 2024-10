Por qué Penélope Cruz estaría involucrada en la polémica entre Salma Hayek y Nicole Kidman, ¿Se odian?

Recientemente, la presencia de Salma Hayek en el desfile de Balenciaga generó revuelo, no solo por su lucir hermosa, sino también por un incidente que involucró a Nicole Kidman.

La actriz mexicana llegó acompañada de su esposo, François-Henri Pinault, y pronto se encontró en la primera fila rodeada de otras celebridades, incluyendo a Katy Perry y Bill Skarsgård.

Sin embargo, el momento más comentado fue cuando Hayek intentó organizar los presentes para una fotografía grupal y, supuestamente, Kidman se negó a participar, incluso apartando a Salma de su lado. Esta situación dejó a la mexicana visiblemente decepcionada, lo que ha llevado a especulaciones sobre si existe algún tipo de conflicto entre ambas.

A pesar de este incidente, Salma Hayek dejó claro que no hay rencores, ya que etiqueteó a Nicole Kidman en una imagen donde ambas aparecen juntas al terminar el desfile. Por el contrario, la protagonista de Big little lies no ha hecho comentarios públicos al respecto, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre una posible enemistad.

Pero, ¿qué tiene que ver Penélope Cruz en la polémica de Salma Hayek y Nicole Kidman?

La conexión surge a partir de la historia de Tom Cruise, exesposo de Kidman. Penélope Cruz, que es mejor amiga de Salma Hayek, y Cruise compartieron un romance que se inició durante la filmación de “Vainilla Sky”.

Esta relación, que duró tres años, se suma a la historia de Kidman, quien estuvo casada con Cruise durante 12 años antes de separarse en 2001. La ruptura fue notoria y estuvo marcada por el hermetismo, especialmente por la influencia que tuvo la Cienciología en su vida.

La prensa siguió a detalle este romance tras el divorcio entre Tom Cruise y Nicole Kidman, puesto que era muy reciente cuando el actor comenzó a salir con Cruz, con apenas meses de diferencia.

Salma Hayek, Zoe Saldaña y Penélope Cruz Instagram: @salmahayek (Instagram: @salmahayek)

Los usuarios en redes sociales han comenzado a vincular a Cruz con la polémica entre Hayek y Kidman, sugiriendo que la cercanía de Penélope con la mexicana podría complicar las cosas.

Por ahora, tanto Salma Hayek como Nicole Kidman parecen estar enfocadas en sus carreras, y aunque la situación ha generado rumores, no hay evidencia concreta de un conflicto entre ellas. Penélope Cruz, por su parte, continúa su camino en el mundo del cine, y su amistad con Hayek sigue siendo sólida.