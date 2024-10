Paul Stanley rompió el silencio tras su encuentro con ‘Mayito’ y afirmó que aceptó por esta razón

Tras pasar 25 años de la muerte del conductor de televisión, Paco Standley, a finales de septiembre ocurrió algo inesperado para todo el público: su hijo Paul entró como invitado al reality “La casa de los famosos” para hablar con el comediante Mario Bezares, quien en su momento fue investigado por el homicidio del artista.

Este hecho inédito conmocionó al público, pero también a sus dos protagonistas. “Ha pasado mucho tiempo. Ha sido muy difícil para todos nosotros, pero quiero decirte que estoy en paz contigo. Yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida que es mi hija. Quiero una nueva vida”, le dijo Paul a ‘Mayito’, quien permaneció inmóvil, pues fue durante el juego “Congelados”.

Luego el hijo de Stanley salió llorando y temblando de la polémica vivienda. Manifestó que su madre Mónica Durruti, expareja de Paco, lo apoyó en todo momento. “Mi mamá está muy orgullosa de que esté soltando todo esto”.

La verdadera razón detrás del gran reencuentro

Tras el “acto de amor” de Paúl, se especuló que lo hizo por dinero o que fue obligado por Televisa, sin embargo, él desmintió todo, y en un encuentro con los medios de comunicación este miércoles 2 de octubre dio su versión y razones.

“No es teatro. No sé si fue el empujoncito para que ganara, pero fue personal, (algo) por lo que he trabajado por mucho tiempo. Lo hago por mí, lo hago por mi hija. Desde luego por mi familia. Yo ya solté, estoy bien, estoy contento por mí y por los míos y los otros y ¡ya! (...) Estoy tranquilo, emocionalmente estoy bien le agradezco a la vida que poco a poco me empieza a dar paz y obviamente no voy a olvidar por lo que pasé, siempre voy a extrañar a mi papá y tengo que dar un giro nuevo porque tengo otras cosas por qué pensar”, expresó Stanley.

Sobre si tiene pensado hacer algún proyecto junto a Mario, aseveró: “Solo (hay que darle) tiempo al tiempo. Todo está muy movido, ha sido rápido y hay que darle tiempo al tiempo” Y en relación sobre si lo perdonó fue muy tajante: “Yo no soy quién para perdonar, yo no tengo nada que perdonar, yo lo único que estoy haciendo es dejar en paz todos estos sentimientos que para mí han sido difíciles porque yo he crecido sin respuestas, y las únicas que he tenido han sido a partir de los medios y algunos de ustedes que han manejado la información han hecho que uno crezca con resentimiento”.

Y acotó: “Nadie me obligó, yo estuve allí porque yo quise, ni por hambre, ni por nada, lo hice por mi paz, por mi familia, por los suyos, sino iba a ser año tras año lo mismo”.