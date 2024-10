“Opacó a su mamá”, el look con el que hija de Victoria Beckham brilló en París y dicen que la superó en estilo

La hija de la famosa pareja ha encantado con sus looks

Victoria Beckham se ha consagrado como una de las diseadoras más famosas y exitosas de los últimos tiempos y su hija menor, Harper, le está siguiendo los pasos en cuanto a moda se refiere.

Y es que la adolescente de 13 años ha sorprendido con su transformación y ha mostrado un gran estilo durante estos días en la Semana de la Moda en París.

Hace unos días, para asistir al desfile de su madre, la joven llevó un vestido largo de seda en tono rosa pastel, con unas sandalias blancas luciendo hermosa, y ahora ha encantado con otro look más casual.

“Tiene mucho estilo”, el look casual en jeans que hija de Victoria y David Beckham lució en París

David Beckham y su hija Harper fueron captados saliendo de su hotel durante la Semana de la Moda de París, y la joven se robó las miradas con su belleza y su look.

Harper llevó unos jeans anchos que combinó con un suéter gris, tenis blancos y una bolsa blanca pequeña y chic, y además su cabello lo llevó suelto y liso , luciendo hermosa y moderna.

La joven iba tomada de la mano de su padre, quien lució muy elegante con pantalones de rayas, chaqueta de cuero negra, suéter cuello alto gris, tenis blancos y una bolsa grande de hombre.

“Wow esa niña es hermosa”, “superó a su mamá en estilo, la amo”, “me encanta su estilo, es divina Harper”, “la niña tiene a quien salir, con el gran estilo de sus padres”, “Que niña de bella 😍😍...Y el papá no se diga. 😮”, “se ve hermosa y sencilla”, “esa niña tiene un gran estilo, me encanta”, “luce hermosa con vestidos, con jeans, con lo que se ponga”, “que bueno que bajo de peso, se ve espectacular”, “está superando hasta el estilo de su mamá”, “esta chica es una modelo en potencia”, y “demasiado linda y muy chic, me gusta su estilo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Harper ha cambiado su estilo, pero siempre ha sido muy unida a su padre, y de hecho, a él lo han criticado por compartir fotos donde la besa en la boca, pero solo evidencia que tienen la mayor conexión y que ella es “la niña de papá”, y él está muy orgulloso.