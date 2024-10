Nunca es tarde para las campanas de boda: Susana Zabaleta recibe el anillo y asegura está en su mejor momento a los 60

Para el amor no hay edad y así lo ha demostrado la actriz y cantante Susana Zabaleta que a sus 60 años, además de estar muy guapa, vive uno de los momentos más importantes en su carrera artística y en su vida personal.

Fue el pasado 30 de septiembre que Zabaleta cumplió los 60 y su novio, el comediante Ricardo Pérez, le entregó un regalo que ella lució cuando la prensa la abordó en Monterrey.

La cantante de manera muy coqueta se limitó a enseñar de manera rápida su mano izquierda, dejando entre ver que se trataba de un anillo, pero no mencionó si este solo fue por su cumpleaños, de promesa o bien de compromiso.

Lo que sí no pudo disimular es su cara de felicidad por todo lo que está sucediendo actualmente en su vida. “Creo que estoy en el mejor momento de mi vida en el amor. Ya ven, a mí ni me gustaba la comedia y ahora todos los días me la dan”.

Privilegiada en el amor

En una conmovedora imagen que publicó la artista en sus redes, se puede ver a Pérez cargando a Zabaleta, ambos iluminados por la luz del cielo desde un alto edificio frente a un ventanal.

El comediante se refirió a ella como “Reina”, y escribió: “Qué privilegio tenerte en mi vida. Gracias por llenarla de risas, pláticas y aventuras que tendré siempre en mi corazón”.

Aunque no ofreció detalles sobre el significado de la joya, si aclaró que no se casará con Ricardo Pérez. “Ay no, claro que no. Él hace lo que tiene que hacer y yo lo que tengo que hacer”.

Zabaleta y Ricardo se conocieron durante las grabaciones del programa de HBO “Divina Comida” en diciembre de 2023.

Al principio, cuando la prensa les preguntaba si estaban juntos, ella lo negaba, limitándose a decir que eran amigos que se llevaban muy bien. Sin embargo, tras varias semanas, Susana confirmó que había una química especial entre ellos, reseñó el portal El Universal.

Una canción que le llegó al alma

Susana también se refirió a otro regalo que aseguró “me llegó al alma” y fue una canción que le hizo su hijo Matías Gruener, pues aseguró que este vio más allá de la artista y homenajeó a la mujer.

“Nunca me había dado un regalo como tal. A mí siempre me han visto como la mujer fuerte, pero mis hijos se fijan en todo y él me dijo que me iba a dar siempre lo que nunca me habían dado en la carrera que es el amor, los abrazos, los besos y que siempre iba a estar orgulloso de mí”, mencionó la cantante.