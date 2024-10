Mía Rubín revela que fue rechazada por Marvel: ¿cuál fue el papel para el que audicionó?

Mía Rubín, la hija mayor de Erik Rubín y Andrea Legarreta, ha logrado forjar una carrera a sus 19 años, participando en algunos proyectos, mostrando su talento en la música y la actuación.

La joven sorprendió al revelar que fue rechazada por Marvel para dar vida a un personaje importante dentro del Universo Cinematográfico, y aquí te contamos qué pasó.

¿Qué dijo María Rubín sobre lo ocurrido con Marvel?

En un encuentro con los medios, Mía Rubín señaló que por el momento está enfocada en su carrera como cantante, pero no descarta volver a la actuación, ya que fue así como incursionó en la industria. La joven reveló que realizó una audición para la cinta “Doctor Strange en el multiverso de la locura” para el papel de América Chávez.

“Alguna vez llegué a audiciones para una peli de Marvel, para mí era un sueño hecho realidad. Era para la chavita latina, pero me dijeron que no. Era top secret, no podíamos decir absolutamente nada, pero fue una experiencia bien padre. Eran requisitos, pero también era muy difícil, necesitábamos visa de trabajo americana, entonces… no se logró”, dijo la cantante.

Además, destacó que fue algo complicado, que se queda con lo mejor de esta experiencia.

María Rubín está enfocada en la música

La joven artista ha participado en proyectos de televisión y teatro, mostrando su talento en el mundo del entretenimiento. Su carrera ha ido en ascenso, y ha logrado ganarse un lugar en el medio artístico gracias a su carisma y habilidades.

En su cuenta de Instagram, con más de un millón de seguidores, suele compartir algunas fotos y momentos de su carrera, para darle promoción.

Cabe mencionar que este año incursionó junto a su papá en el programa ‘Juego de Voces’, donde compartió escenario con otros hijos de famosos.