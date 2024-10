Aseguran que ‘Soltera’ no sería tiradera de Shakira a Piqué, sino a este amorío que tuvo en 2023

"No eres tan importante": Aseguran que 'Soltera' no sería tiradera de Shakira a Piqué sino a este amorío que tuvo el año pasado

Los fanáticos latinos de Shakira ya terminaron la espera. La cantante colombiana anunció este 2 de octubre las fechas para gira “Las mujeres la lloran World Tour” por seis países de América, en el que ofrecerá 11 conciertos, para cantar sus grandes éxitos del pasado, así las nuevas canciones de su más reciente álbum homónimo.

PUBLICIDAD

Recorrerá Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina y México desde el próximo 11 de febrero de 2025, arrancando en Brasil, hasta el 19 de marzo, cuando cierre en México. Las Mujeres Ya No Lloran World Tour será la primera gira de Shakira desde El Dorado World Tour de 2018, que la llevó a estadios y arenas alrededor del mundo, detalló Billboard.

Shakira insinuó por primera vez que saldría de gira durante su participación en la Semana de la Música Latina de Billboard 2023, donde se sentó para una sesión de preguntas y respuestas. A través del portal www.shakira.com los fanáticos podrán comprar los boletos, partiendo de una preventa este 8 de octubre, para luego abrir las ventas generales el 11 de octubre.

El Brasil ofrecerá dos shows en Río de Janeiro y Sao Paulo el 11 y 12 d febrero, respectivamente; luego continuará hacia Lima, Perú, para deslumbrar a todos el 16 del mismo mes; mientras que en su natal Colombia dará tres presentaciones en Barranquilla, Medellín y Bogotá el 21, 23 y 26 de febrero. El 2 de marzo deleitará a los chilenos, para seguir hacia Argentina y cantarles el 7. México será el último país con tres espectáculos el 12, 16 y 19 en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Su tema ‘Soltera’ no estaría dedicado a Piqué, sino a este hombre

El pasado 25 de septiembre, la compositora colombiana sacó su más reciente tema con el que reivindica su feliz estado civil: “Soltera”, que promete también convertirse en un himno para las mujeres que han dejado atrás una dura etapa de compromiso.

En el estreno de la canción la acompañaron otras estrellas femeninas latinas: Anitta, Lele Pons y Danna Paola, quienes están en la imagen oficial. Muchos afirmaron que nuevamente le lanzó duras indirectas a su expareja, Gerard Piqué, de quien se separó en junio del 2022, tras descubrir una infidelidad con Clara Chía Martí, una joven estudiante de Marketing, con quién él convive actualmente.

“Yo tengo derecho de portarme mal. Pa’ pasarla bien. Pa’ que este cabrón cuando me vea le duela. Se pasa rico soltera”, dice parte de la letra. Sin embargo, parece que los dardos esta vez no van para el padre de sus dos hijos, sino para un amor fugaz que tuvo recientemente.

PUBLICIDAD

Una usuaria de X sacó esta teoría tras analizar al detalle el contenido de su álbuum lanzado en marzo de este año: “La historia empieza con ‘Nassau’, te transporta al verano y relata el inicio de un nuevo amor en el que ella no se sentía segura de si abrirse o no. Cuando Nassau salió, ya en 2024 como parte de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, le preguntaron sobre a quién se la dedicó y ella simplemente se rio”, explicó el usuario @Taykirahaze.

Y afirmó que posiblemente ese amorío haya sido con el exjugador de fútbol americano, Julián Edelman, pues a ellos jamás se eles vio juntos, y además él la daba “Me gusta” a todas sus publicaciones, pero de un día a otro apareció en su cumpleaños.