¿Amy Winehouse fue víctima? Fans revelan que la cantante habría estado amenazada por Beyonce y Diddy

El reciente escándalo de Sean “Diddy” Combs ha sacudido la industria musical y desatado una serie de teorías conspirativas que, si bien no están basadas en pruebas contundentes, han encontrado eco entre los fanáticos. Entre éstas, una de las más intrigantes ha sido bautizada como la “maldición de Beyoncé”, la cual parte de una creencia de que cualquier figura de la música que no rinda homenaje o muestre agradecimiento hacia la reina del R&B está destinada a enfrentar serias consecuencias.

PUBLICIDAD

Aunque Beyoncé no tiene una conexión directa con las acusaciones de tráfico sexual y extorsión que enfrenta Diddy, algunos internautas han vinculado su poder en la industria musical con dinámicas ocultas que involucran a varias figuras influyentes.

La teoría sugiere que la cantante, a través de una red secreta de poder, es capaz de influir en el destino de otras celebridades y de mantener su estatus intocable.

¿Adele y Taylor Swift se salvaron de Beyoncé?

Uno de los momentos que ha alimentado estas teorías ocurrió durante los Grammy de 2017, cuando Adele ganó el premio al Álbum del Año por 25 y, en lugar de celebrar su propia victoria, dedicó gran parte de su discurso a Beyoncé, cuya obra Lemonade también estaba nominada.

Entre lágrimas, la cantante declaró que no podía aceptar el premio porque Beyoncé era “la artista de su vida”. Muchos interpretaron esto como una muestra de admiración sincera, pero otros sugieren que Adele estaba, de alguna manera, “protegiéndose” de la temida maldición. Esta teoría ha ganado aún más fuerza al considerar que Adele dejó de hacer música por muchos años, además de que hoy ha continuado su carrera de forma más discreta.

Taylor Swift / Jay-Z / Beyoncé Getty Images (Getty Images)

Por otro lado, el caso de Taylor Swift es igualmente interesante. En los MTV Video Music Awards de 2009, Kanye West interrumpió su discurso de aceptación para decir que Beyoncé merecía el premio por tener “uno de los mejores videos de todos los tiempos” con Single Ladies. Aunque en su momento se vio como una falta de respeto hacia Swift, algunas teorías recientes sostienen que el rapero en realidad estaba salvándola de la maldición.

El trágico destino de Amy Winehouse

Un nombre que ha resurgido en las conversaciones sobre la “maldición de Beyoncé” es el de Amy Winehouse, quien se convirtió en una de las voces más potentes de su generación pero cuya muerte en 2011 a los 27 años, ha desatado muchas especulaciones.

PUBLICIDAD

Amy Winehouse La cantante estaba en la cima de la música (VEVO)

Algunos fanáticos han comenzado a señalar que Winehouse nunca mostró gratitud hacia Beyoncé durante su carrera, y que esto pudo haber contribuido a su trágico final.

Especulaciones sobre una relación tensa entre Beyoncé y Amy Winehouse surgieron en 2018, cuando la cantante lanzó una versión de Back to Black para la banda sonora de El Gran Gatsby.

Mitch Winehouse, el padre de Amy, expresó su descontento con la interpretación, calificándola de “sin emoción” y “falta de profundidad”. Según Mitch, la versión de Beyoncé no capturaba la esencia de la canción original, que había sido escrita después de la muerte de Amy y tenía un significado profundamente personal. Además, Winehouse criticó el hecho de que la intérprete de R&B no pidió permiso para grabar la canción, aunque reconoció que al menos recibió una compensación económica.

El exito “inalcanzable” de Beyoncé

Beyonce recibe el Premio Innovator en los Premios iHeartRadio Music el lunes 1 de abril de 2024, en el Teatro Dolby Theatre en Los Angeles. Beyoncé es la primera mujer negra en la cima de la lista de álbumes country de Billboard desde su creación en 19 AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Si bien la “maldición de Beyoncé” puede parecer una teoría exagerada, no cabe duda de que su influencia en la industria musical es innegable. Ha ganado más Grammy que cualquier otro artista en la historia, con 32 estatuillas y 88 nominaciones, lo que ha llevado a algunos a preguntarse cómo ha logrado mantenerse tan dominante en una industria tan competitiva. Aunque ha tenido siete éxitos número uno en el Billboard Hot 100, algunos críticos señalan que no siempre está tan activa o no lanza canciones que se conviertan en fenómenos virales.

En resumen, la teoría de la “maldición de Beyoncé” es una combinación de hechos y fantasía, alimentada por la fascinación pública con las dinámicas de poder ocultas en la industria musical. Aunque no hay pruebas reales que respalden estas especulaciones, la leyenda de Beyoncé como una figura todopoderosa sigue creciendo, y con ella, las historias de quienes han caído en desgracia al no rendirle el debido homenaje.