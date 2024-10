Quién es Dahiana, la doble de Karol G que revoluciona con su espectacular parecido

Lo volvió a hacer. Karol G se unirá a otras estrellas del reguetón para hacer un gran trabajo. Este martes 1 de octubre, se conoció que la cantante colombiana participará en un documental serie que está realizando Daddy Yankee para inmortalizar este género urbano.

Pero, ellos no son los únicos que estarán en este trabajo, pues también se les unirá Bad Bunny. “Reggaetón: The Sound That conquered the world” (Reggaetón: El sonido que ha conquistado el mundo) es el nombre del video que recogerá los testimonios de los grandes exponentes de este ritmo musical, y será transmitido por la plataforma de streaming Peacock, así lo reseñó el portal Los 40 Colombia.

Además de ellos, también estarán Vico C, Feid, Ivy Queen y J Balvin. La serie, que se estrenará el 3 de octubre y analizará los orígenes del género con comentarios de algunas de sus mayores estrellas, y con Yankee como productor ejecutivo. También explorará la evolución del género desde sus inicios en Puerto Rico hasta su estatus actual como un éxito comercial y cultural en la industria musical global.

“Son igualitas”: Doble de Karol G confunde a los fans

Por supuesto que con el gran éxito que está tiendo la neogranadina, es de esperarse que salgan algunas imitadoras, pero hay una que se ha robado toda la atención por el gran parecido que tiene que ella, al punto que los fans se han confundido.

Se trata de Dahiana Álvarez, conocida como Dahiana G, quien también es oriunda de Medellín, Colombia, como la artista. Ella es más parecida a “La bichota” que sus dos propias hermanas. Poco lo que se sabe de su vida personal, pues en sus redes sociales no coloca sobre sus inicios. Sin embargo, ella ha aparecido en algunas producciones televisivas de su país interpretando a la cantante de 32 años.

Dahiana ha estudiado a la perfección los gestos y comportamientos de Karol para imitarlos a la perfección. De acuerdo con el canal de Youtube Amazing Change Dahiana siempre afirmó que su gran parecido con la artista le transformó su vida, ya que muchas veces en su familia no tenían para comer, pero ahora todo cambió para mejor, por lo que afirma que todo lo que tiene se lo debe a Karol G, a quien soñaba con conocer y meta que cumplió hace dos años.

Los fans opinaron en las redes: “Se parece pero en versión mejorada más bonita la chica”, “Es la verdad te pareces a Karol G”, “Es idéntica”, “Parece su clon”, “A primera vista pensé que era Karol 😂” y “Te deberían dar el certificado”.

Pero al igual que la paisa ha tenido que lidiar con los haters: “Está mujer no tiene identidad propia o qué, por qué se quiere parecer a la otra, o es que tú no sabes ser original” y “Muy parecida y todo, pero una persona así no tiene ni identidad propia, ni personalidad propia por estar imitando a otra”.