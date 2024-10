“Parece creada por IA”: Belinda aparece con arriesgado look crochet y rompe el silencio sobre su caída

Tras su aparatosa caída en la Semana de la Moda en París, este 1 de octubre, Belinda volvió a aparecer y lo hizo de qué manera. Ella compartió en su Instagram una sesión de fotos, cuyos resultados dejaron atónitos a sus seguidores, por lo espectacular que lució.

Ella posó para la revista New Beauty, a la que le concedió una entrevista y compartió sus trucos de belleza, así como de tema con Kenia Os que saldrá en este mes y, por supuesto, lo que pensó tras del desastroso tropiezo que tuvo en la pasarela a finales de septiembre.

Beli rompió el silencio sobre uno de los episodios más vergonzosos y “épicos” de su vida, cuando cayó en el desfile de L’Oréal, y confesó: “Fue un momento en el que pues estaba en shock. Yo soy una persona muy controladora en ese aspecto – que me gusta siempre estar perfecta, que todo me salga bien. Todo tiene que ser como yo lo espero, como yo lo imagino y por primera vez en mi vida, yo no tuve control de la situación”.

Pero, además, afirmó que todo esto le dio un gran aprendizaje: “Fue una lección para mi de darme cuenta que no voy a poder controlar todo en la vida. Al final, hay cosas que suceden, que pasan, y yo no puedo controlar todo”. Ella se burló de sí misma el día del evento, no sin antes llorar tras vestidores.

Sobre su próximo tema con Kenia, también afirmó que será un increíble, pues se trata de una canción pop, algo muy esperado por sus fanáticos, pues sería regresar a sus raíces. Beli contó que una de las cosas que más le agradó es que pudo trabajar alrededor de muchas mujeres y eso la empodera.

Beli revela sus trucos para tener un cutis como creado por IA

La artista de 35 años está orgullosa de México y por eso posó con un atuendo muy original de pantalón y saco tejidos a crochet, como una forma de honrar su cultura. Ella compartió que le gusta arriesgarse en temas de moda, ya que detesta estar encasillada, por lo que la ropa es un signo de expresión. El look lo acompañó con trenzas, un peinado que adora, ya que evoca sus inicios cuando llevaba una pequeña tiara de clineja en su frente hace 20 años.

Sus fans reaccionaron: “Beli parece creada por la inteligencia artificial”, “Amamos que siempre te arriezgas hacer algo diferente ❤️” y “Pareces la diosa del tejido 😍”, le escribieron.

Sobre su rutina de belleza, compartió alguno de sus trucos, que son simples, pero efectivos para conseguir un cutis rozagante. “Amo sérums faciales, sérums porque no me gusta ponerme cremas pesadas antes de irme a dormir. Me gusta una crema ligera que me deje la piel hidratada. Amo el agua micelar también cuando estoy en entrevistas y también el producto de Lumi Glotion de L’Oreal que es clave para mi maquillaje”, le confesó a New Beauty.

Y la cereza del pastel fue cuando indicó que lo mejor de su rutina de skincare es cuando somete a su cutis a cambios de temperatura: “Todos los días meto la cara en hielo. Me desinflama muchísimo la piel. Me gusta pasarme un rodillo helado para que se me baje la inflamación y también aceite de lavanda para relajarme. Un aceite de lavanda me hace sentir muy bien”.