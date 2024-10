Nodal confesó detalles de su vida de casado y sorprendió con este detalle de Ángela

Octubre arranca con todo para el cantante Christian Nodal, quien actualmente está recorriendo en el mundo llevando su música regional mexicana. Ahora “Pa’l Cora tour” estará por 18 ciudades de Estados Unidos y es muy seguro que su esposa Ángela Aguilar lo acompañe en algunos destinos, pues ella también estará de gira por Colombia a final de mes junto a su padre y hermano.

Nodal ofreció una entrevista al pódcast “LaMúsica” en la habló un poco más de su vida privada y también como artista. Manifestó que siempre está creando aunque no esté sacando canciones constantemente, esto como parte para mantener activa la mente.

Concierto por la carrera artista de Andrea Bocelli. Andrea Bocelli y Christian Nodal.

“Yo saque música o no siempre estoy creando desde el núcleo, pensando en videos, en conceptos, en canciones. Estoy graba y graba, aunque no la saque. Para mí es una manera de disfrutarme la música y también mantenerme creativamente vigente. (Es) tener contenido para soltar”, confesó el intérprete de “Botella tras botella”.

Afirmó que no solo le gusta el tipo de música que canta, sino también la bachata, la salsa y el rock, siendo Linkin Park su banda favorita. Está enfocado en conseguir lo que desea y siente que, a pesar de mucho lo que ha logrado a sus corots 25 años, aún le falta mucho y quisiera hacer otros duetos con grandes artistas.

Él ha compartido con Ricky Martin, Andrea Bocelli, David Bisbal, Kanny García, Camilo, Christina Aguilera, Tini y Residente, entre otros.

“Estoy en la etapa donde me siento más estable”

En una sección de preguntas y retos, el artista mexicano habló más de su vida privada y aspectos de ahora como hombre casado. Cuando se le consultó sobre si hay una diferencia entre estar soltero y ahora que está casado, afirmó que “es la etapa en la que me siento. Me siento muy bien, es la etapa donde me siento más estable en todos los aspectos”.

También conversó acerca de su día a día y explicó que suele despertarse entre las 9:00 am a las 11:00 am, pero todo también depende de la hora en la que se duerme, pues realiza presentaciones y llega cerca de las 4:00 am, entonces se levanta a la 1:00 pm. Por supuesto, lo primero que hace es desayunar y para él es la mejor de las comidas porque se lo prepara Ángela.

“Después de que me despierto, lo primero que hago es desayunar, normalmente me lo preparan alguien llevo una dieta y tenemos los días para hacer trampas. (...) El desayuno es lo que mejor le hace Ángela son unos blanquillos bastante deliciosos, con salsita. Comida (almuerzo o cena) no ha tocado (cocinado), pero el desayuno es muy rico. Creo que eso es algo que enamora mucho, se siente bonito que te traten así”, explicó el cantante enamorado.

También indicó que el régimen alimenticio que lleva es porque suele tener los triglicéridos altos por el alto consumo de carnes, pero cuando está con su madre se da el permiso de comer los tacos al vapor, la gallina pinta y los moles que ella le prepara.

Cuando le preguntaron si alguna de sus amigas había sido un crush para él, lo negó. Aunque acotó que sí tiene algunas actrices que le parece muy atractivas, y mencionó a Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer y Angelina Jolie. Los conductores del programa trataron acorralarlo al preguntar por mujeres más contemporáneas con él, pero Nodal fue más astuto: “De las jóvenes la que me gusta es mi esposa”.