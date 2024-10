Esta es la razón por la que Yailín usó ropa deportiva durante su reconocimiento en EE. UU.

La cantante Yailín, “La más viral”, inició el mes por todo lo alto, pues fue condecorada en Estados Unidos, y no dudó en compartir su felicidad con sus seguidores a través de sus historias en Instagram la tarde de este 1 de octubre. Subió varios videos que captaron el importante momento para ella.

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, su nombre real, recibió una resolución honoraria por su trayectoria musical y llevar su talento a la ciudad de Newark, Nueva Jersey. Este miércoles 2 de octubre dará un show en el Prudential Center.

En los clips se detalla cómo Luis A. Quintana, miembro del Consejo Municipal de la localidad, le otorgó un certificado a la cantante de música urbana en el que se lee: “Quiero felicitarlo y agradecerle por traer su desempeño y su talento a la ciudad de Neweark. Que sigas brillando en el escenario y en tu vida personal. Es un honor presentarles hoy su Resolución de Honor durante este gran evento, Continuar Brillando”.

“Me siento muy feliz por este reconocimiento y gracias de corazón por reconocer mi trabajo”, manifestó la artista en uno de los videos.

Yailín recibió duras críticas por su vestuario durante el homenaje

Por supuesto, que las reacciones de los haters no tardaron en llegar. No hubo un detalle que pasaran por alto. A través de las redes sociales opinaron: “¿Talento😮? ¿podrían explicar cuál es su concepto de talento según ustedes?”, “Por eso estamos como estamos😮”, “Ni la ‘Rosa de Guadalupe’ se atrevió a tanto 🤣”, “Mal vestida, ¿es que no tiene ropa decente?” y “¿En serio se puso ropa deportiva para que le den un reconocimiento? Se pasó”.

Y es que la cantante urbana asistió al lugar con un conjunto deportivo gris claro, sneakers, el cabello recogido y además de unos costosos collares de piedras. Esto fue motivo de burlas y críticas, ya que se esperaban de que estuviera una vestimenta más acorde con la ocasión. Sin embargo, fueron los mismos internautas que dieron la razón del porqué ella lució de esa forma.

Al parecer, Guillermo estaba de excusión con unos amigos y fue invitada a dar un tour por el consejo municipal, donde finalmente sus miembros la sorprendieron con el homenaje, por lo que todo la tomó por sorpresa, pero no la libró de los señalamientos.

Ese mismo día, Yailín también manifestó que está sola porque “todos mienten”. A través de sus historias en Instagram compartió un video en el explica el motivo, aunque lo dijo en tono de broma, sin embargo, sus fanáticos afirmaron que se trató de una clara referencia a sus anteriores parejas, especialmente, Tekashi. Su relación con el artista estuvo llena de lujos, pero también de violencia.