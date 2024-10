Nadia Ferreira no es solo una de las modelos más famosas y exitosas, también ha demostrado ser una gran madre, esposa, hija, tía y hermana.

Y es que, a través de redes, la modelo de Paraguay, demuestra que es muy unida a su familia y para ella es importante pasar tiempo con su hermana, su madre, sus sobrinos, y por supuesto su esposo e hijo.

Desde su cuenta de Instagram, la famosa deja ver que sale de paseos, viaje, y demás con su hermana Eli, los hijos de ella, su madre Ludy Ferreira, y su hijo Marco.

“Es una reina”, el look de Nadia Ferreira en bautizo de su sobrino por el que dicen que “opacó” a su hermana

Recientemente fue el bautizo del hijo menor de la hermana de Nadia Ferreira, Maxi, donde tanto ella como Marc Anthony fueron los padrinos.

Ludy Ferreira fue la encargada de compartir algunas fotos del lujoso bautizo, donde Nadia se robó las miradas con su look en tono blanco.

La famosa llevó una falda larga plisada y asimétrica en tono blanco y complementó con un chaleco estilo blazer que llevó por fuera, y complementó con tacones blancos.

Además, su cabello lo llevó semi recogido, con unas ondas elegantes y un maquillaje sutil que realzó su belleza como siempre y la hizo ser la mejor vestida del evento, incluso muchos aseguran que opacó a su hermana y a su madre.

“Wow es que ella es una reina, siempre luce espectacular”, “siempre la mejor vestida, la mamá del niño no me gustó”, “opacó hasta a su hermana”, “wow es que Nadia es la clase y elegancia en persona”, “creo que Nadia siempre será la mejor vestida”, “eso sí es clase, no como la JLo”, “no solo es preciosa, sino que sabe vestirse bien”, “wow que look tan espectacular”, “opacó a la hermana y a la mamá, ella lo es todo”, y “ella es hermosa, Marc no se ve bien al lado de ella”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque muchos dicen que opacó a su hermana, Eli, la hermana de Nadia, también lució hermosa y elegante llevando pantalón ancho, blusa y blazer blanco y complementó con tacones rojos y el cabello recogido en una cola alta.