Cuál es la historia real detrás de ‘Nobody wants this’, la comedia romántica del momento en Netflix

Nobody wants this |

La recién estrenada serie de Netflix, Nobody Wants This, ha logrado cautivar a audiencias de todo el mundo en pocos días, posicionándose dentro de la lista con mayores reproducciones a nivel internacional. Dentro de su elenco cuenta con nombres como Adam Brody, Kristen Bell, Justine Lupe, entre otros, que le han dado un auge importante.

La trama gira en torno a un podcast ficticio del mismo nombre, conducido por las hermanas Joanne y Morgan. En este programa, abordan abiertamente temas sobre sexo y relaciones, lo cual complica la relación entre Joanne y Noah Roklov, un judío que conoce a través de un amigo en común pero que es rabino, trayendo muchos desafíos a su dináica amorosa.

Nobody wants this | Esta comedia romántica cuenta con Kristen Bell y Adam Brody (Netflix)

¿Cuál es la historia real detrás de ‘Nobody wants this’?

Aunque existen ciertos paralelismos entre la trama de la serie y la vida personal de su creadora, Erin Foster, esta no representa una recreación exacta de su propia historia de amor. De hecho, describió a Nobody wants this como una “comedia romántica inspirada en mi experiencia con un chico judío y en mi decisión de seguir adelante sin mirar atrás”.

Erin Foster y su ahora esposo se comprometieron después de solo un año de relación en agosto de 2019. Estuvieron cuatro meses comprometidos y se casaron en vísperas de Año Nuevo. De acuerdo con el New York Times, Foster se convirtió al judaísmo por su pareja, Tikhman, quien es cofundado de la empresa de gestión de talentos y entretenimiento The Core Entertainment (TCE).

Nobody wants this | Esta comedia romántica abarca las diferencias culturales y religiosas en la pareja (Netflix)

“Todo salió bien. Estoy encantada de ser parte de la comunidad judía”, dijo sobre su decisión. La conexión personal de la creadora con la trama de ‘Nobody Wants This’ añade un toque de autenticidad y profundidad a esta comedia romántica que ha conquistado los corazones de los espectadores en todo el mundo.