Reviven la vez que Adrián Marcelo y Karla Panini se burlaron de las mujeres con sobrepeso e indignan en redes

Después de la indignación en las redes sociales que se vivió durante la estancia de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos 2024, esta chispa volvió a encenderse después de un video donde Adrián Marcelo y Karla Panini se burlaron de mujeres con sobrepeso en el pasado.

Ya en el reality show el youtuber encarnó situaciones polémicas que fueron tildadas de “gordofobia”, como la vez que expresó “creo que tengo la libertad de mandar a la ve... a las gordas, lo haría contento, las gordas están mal, ahora salen en portadas y la neta no hicieron nada para estar ahí, o por el mérito de comer, no hay disciplina, digan no”.

Así fue el video de Adrián Marcelo y Karla Panini despotricando de las mujeres con sobrepeso

Todo ocurrió con la tiktoker La Fatshionista, quien compartió en TikTok un clip recordando cómo Adrián Marcelo había arremetido contra figuras del espectáculo, específicamente mencionando un episodio en el que se mofaron de mujeres con sobrepeso en un podcast junto a Karla Panini.

En el mencionado video, hizo comentarios ofensivos tales como “Me siento con la libertad de mandar a la ver** a una gorda si se me acerca; la neta lo haría contento”. Las reacciones no se hicieron esperar, y la controversia creció cuando Karla Panini, quien lejos de detener las palabras de Marcelo, simplemente le advirtió con un “no puedes”, aunque fue interrumpida por el psicólogo quien indicó que “las gordas están mal”.

“Porque ahora salen en revistas y posando, talla extra, no, no, no, no hiciste nada para merecer una portada gorda, trag*r, ¿cuál es el mérito de comer sin parar? No hay disciplina, no a las gordas”, expresó sin respeto ni empatía.

La difusión de este video ha provocado una ola de críticas y repudio en las redes sociales, con usuarios expresando su consternación ante la actitud discriminatoria y cruel exhibida por los dos famosos, a propósito de una portada que protagonizó Michelle Rodríguez.

“La unión de las personas más nefastas”; “Personas así no deberían tener reflectores”; “Gordofobia en su máxima expresión”; “Lo de Adrián Marcelo no es nuevo, no sé cuál es la sorpresa”; entre otros comentarios abundaron en Tiktok.