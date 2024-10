“Qué creepy”, Katy Perry aparece con un código QR tatuado en la palma de su mano y la critican: qué significa

Katy Perry sigue dando mucho de qué hablar con sus looks atrevidos, modernos y sexys, con los que prueba que a sus 39 luce mejor que nunca y tras ser mamá.

Recientemente la famosa estuvo en la Semana de la Moda en París, en el desfile de Balenciaga con un atuendo que llamó mucho la atención y otro detalle en su cuerpo que causó polémica.

La cantante lució un atuendo de dos piezas en tono negro, con un top strapless, de escote recto, atado al cuello, y una falda de tubo en tono negro que imitaban la estética de una mochila o bolsa.

Y es que ambas piezas tenían cremalleras, compartimientos, bolsillos, que le daban estilo y volumen a su look.

“Qué creepy”, Katy Perry aparece con un código QR tatuado en la palma de su mano y la critican, pero qué significa

Sin embargo, Katy Perry, sorprendió con algo más en su look y causó polémica y es que llevó un Código QR tatuado en su mano.

Esto desató críticas y aseguran que es muy extraño, mientras que otros aseguran que se trata de “un nuevo orden mundial”.

“Orden nuevo mundial nada es coincidencia”, “que creepy esto de Katy Perry, cada vez está peor”, “Muy oscuro todo el ambiente en Hollywood”, “Que mirada tan oscura tiene esa mujer”, “Orden mundial a la puerta de la esquina”, “Y despues un chip 🤫🤔😅”, “Ahora sí la perdimos. Dios tenga misericordia”, “El fin de acerca no te dejes engañar”, “QR para mantenerse al día de las noticias de puff diddy”, y “Esta vendiendo lo que será la unica moneda mundial NOM”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque a muchos les alarmó, es algo que la famosa ya había hecho hace unas semanas en los Premios MTV VMA’s, con el fin de promocionar su nuevo lanzamiento musical, así que todo se trata de ello y no hay un trasfondo oscuro como otros piensan.

Sin embargo, la famosa ha recibido muchas críticas tras presumir su nuevo estilo y looks atrevidos y sexys, pues aseguran que luce muy delgada y que no debería mostrar tanta piel a esta edad, asegurando que ya no luce nada elegante, sino “corriente”, pero a pesar de ello, sigue luciendo sus atuendos sexys e imponiendo moda.