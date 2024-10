Hijo de Mario Bezares borra mensajes de odio contra Karime e internautas lo exhiben

Tras la victoria de Mario Bezares en ‘La Casa de los Famosos México’, el hijo del exconductor de ‘Acábatelo’ se dedicó a compartir mensajes haciendo alusión a que Karime Pindter no era merecedora de ganar el reality; aunque eliminó dichas publicaciones, internautas lograron recuperarlas con capturas de pantalla.

PUBLICIDAD

A pocos días de la final de ‘La Casa de los Famosos México’, el debate sobre quién debía ganar se intensifica, pues se volvió una batalla en redes sociales entre los fanáticos de Mario Bezares y Karime Pindter.

De esta manera, seguidores de la Matrioshka la defendieron de los mensajes que estaba recibiendo por parte de la familia Bezares.

Las polémicas publicaciones de Alejandro Bezares contra Karime Pindter

En un post de X, un usuario retomó las palabras de Mayito: “Es un juego increíblemente bello, y se quedó así, como un juego, creo que no podemos seguir con ese hate” y en su publicación agregó: “Mario Bezares diciendo que todo es un juego y no pueden seguir con el hate, su familia compartiendo y comentando hate. El buen juez por su casa empieza, ¿no? El hate no molesta tanto como la hipocresía”.

Asimismo, adjuntó capturas de pantalla de los TikToks compartidos por Alejandro y Brenda Bezares, en los que se leen mensajes como: “Sin pagar bots en Twitter, sin pagar a influencers, sin guerra sucia, pegarse a las víctimas y defender a todos. Mayito ganador” y “Así quedaron influencers acarreados y pagados. El amor es genuino, el amor del público no se compra”.

Cabe destacar, que estos videos fueron eliminados de los compartidos de las cuentas de TikTok de Brenda y Bzars, por lo que internautas comentaron el post mencionado: “Garime ganadoras”, “Ya es hora de contacto cero con estos nadaqueverientos”, “Karime debió ganar” y “Qué vacía tendrá que estar su vida para que en lugar de disfrutar el triunfo tengan que escupir para arriba de esa manera”.