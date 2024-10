¿Está deprimida? JLo vuelve a aparecer con este aspecto y causa preocupación en fans

Durante una reciente aparición por Beverly Hills, Jennifer Lopez fue captada por las cámaras exhibiendo signos evidentes de agobio, lo que ha generado un revuelo de especulaciones en los medios.

La expresión de fatiga en su rostro ha disparado interrogantes entre sus seguidores, alejándose de la imagen pulida, glamurosa y feliz que suele desprender. Muchos aseveran que podría tratarse del peso de su reciente divorcio de Ben Affleck que está afectándola de manera significativa, mientras que otros creen que podría tratarse de la reaparición de su polémica con Diddy Combs.

Jennifer Lopez y su hija Emme Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

La fotografía de JLo que ha despertado teorías sobre su situación actual

El renombrado productor musical, Sean Combs, ha sido protagonista en noticias del espectáculo en semanas recientes, inmiscuido en un proceso legal que lo involucra en cargos sensibles como tráfico sexual y fraude. Además, su nombre ha sido vinculado a diversos rumores relacionados con otras figuras destacadas del medio artístico.

Aunque ciertos detalles sobre los asuntos legales que rodean al rapero todavía no han salido a la luz, es innegable su pasado tumultuoso con Jennifer Lopez.

Ambos se involucraron en un romance tras la creación de la canción If You Had My Love de López, incluida en el álbum On The 6, bajo la producción de Combs. La relación entre estos dos músicos fue objeto de intensa controversia durante aproximadamente tres años, siendo foco mediático especialmente por un tiroteo ocurrido en un evento en honor a Jamal “Shyne” Barrow, firma de la discográfica de Combs en aquel entonces.

Más recientemente, otra teoría que circula que la puede estar afectando es su divorcio. La pareja, conocida en Hollywood como “Bennifer”, había retomado su historia de amor hace dos años, luego de haber sido uno de los dúos más famosos a principios de los años 2000.

El romance entre ambos desató un frenesí mediático cuando se hicieron públicas sus salidas juntos, culminando con un compromiso anunciado en boda en Las Vegas. Su encuentro en el set de la película Gigli en 2002 marcó el inicio de una relación que capturó la atención de los medios y del público en general, pero acabó definitivamente este 2024.