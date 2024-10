Cardi B detalló cómo se enteró de su embarazo, pero este detalle horrorizó a todos

La controversia forma parte de la vida de la cantante Cardi B, y nuevamente volvió a estar en la boca de los internautas tras las últimas declaraciones que dio en relación con su último embarazo. A través de un video que publicó en sus redes sociales explicó cómo se dio cuenta que esperaba a su tercer hijo. Sin embargo, un detalle de su relato sorprendió a todos, al punto de que muchos no le creyeron.

La artista de 31 años parió a su. hija el pasado 7 de septiembre, y difundió su emocionante momento en Instagram. Allí estaba ella cargando y amamantando a la pequeña, además estaban sus otros dos niños: Kulture, de 6 años, y Wave, de 2 años, quienes también son hijos de su expareja Offset.

Su gestación estuvo plagada de polémicas, pues anunció, por segunda vez, su separación del Offset. Ellos están juntos desde el 2017 y tres años más tarde ella afirmó que se divorciaría, pero no ocurrió. Ahora, otra vez lo hizo, pero también solicitando la custodia de sus hijos.

Cardi ha sido la primera en admitir que su relación con Offset siempre ha sido complicada. En mayo, dijo a Rolling Stone: “Somos los mejores amigos… Ni siquiera se trata de ‘¿Cómo dejas a una pareja? ¿Cómo dejas de hablarle a tu mejor amigo?”, reseñó Billboard.

Cómo se enteró de su embarazo y por qué horrorizó a todos

La cantante de “Up” contó en un video cómo se enteró que estaba esperando a su bebita. Pero, horrorizó y preocupó a los seguidores, quienes se manifestaron de inmediato. ”Me desperté una mañana y la boca sabía a cobre. Así que pensé: ‘¡Dios mío! esto solo me pasa cuando estoy embarazada”.

Cardi contó que se hizo dos pruebas de embarazo: una de sangre en Estados Unidos, y otra en Colombia, pero ambas salieron negativas. Sin embargo, no dejó de pensar que estaba embarazada y de ser así tendría unos seis o siete semanas, ya recordó tener sexo el Día de San Valentín.

“No le estaba dando mucha importancia porque el papá del bebé y yo estábamos peleados. Aún así lo llamé y le dije: ‘Oye, estoy embarazada’ y nos reímos de eso. Fuimos a Colombia, él me acompañó a mi cirugía. Entonces, cuando hablo con mi ginecóloga ella me está haciendo la ecografía y dice: ¡Ay, Dios mío! Fue tan fuerte cómo lo digo que me asusté, pensé que tendría gemelos. Entonces, me dijo que no tenía seis o siete semanas: ’Estás como de 17 o 18 semanas de embarazo”.

La artista urbana detalló que no tuvo periodo en febrero y en marzo fue muy ligero. Además, aseguró que su intervención fue muy fuerte porque se quitó parte del trasero y le extirparon la fibrosis, mas acotó que antes de la cirugía se hizo la prueba y dio negativo.

Los usuarios se espantaron: “O sea, se hizo cirugías estéticas embarazada, ¡ay Dios!”, “El bebé. Batallando que no lo fueran a agujerar”, “Cómo no sale el resultado de un embarazo con tantas semanas”, “Qué horror 😵‍💫”