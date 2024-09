“Lucen de la misma edad”, Salma Hayek posa con Harry Styles pero sorprende con lo joven que luce

La Semana de la Moda en París ha reunido a grandes celebridades desde Kendall y Kylie Jenner, hasta Gigi Hadid, y latinas como Anitta, Belinda, Salma Hayek y más.

Recientemente, la actriz mexicana brilló con su look en un importante desfile de moda donde posó junto a famosos como Harry Styles y no solo encantó con su atuendo, sino también con su apariencia juvenil.

Salma Hayek estuvo este fin de semana participando en el desfile de Valentino, en el París Fashion Week, donde brilló con su look.

La famosa llevó un conjunto de falda midi y top de mangas largas abotonado y de encaje en tono lila, que complementó con unos tacones de plataforma.

La actriz mexicana llevó este look con un turbante en tejido satinado lavanda que era parte de la temática de vestimenta de todos los invitados y posó con el cantante Harry Styles.

La famosa se llevó miles de halagos por su look y también aseguran que a sus 58, se veía de la misma edad del cantante y actor, quien tiene 30 años, por lo que es 28 años menor que ella.

“Wow Salma se ve increíble”, “Salma parece de la misma edad de Harry”, “Salma se ve de la edad de harry!😮”, “esta mujer no envejece, luce espectacular”, “es que los años no pasan por ella”, “ojalá yo me vea así cuando esté en mis 50″, “no puedo creer que se vean de la misma edad”, “no parece tener 58 años por Dios”, y “Harry y Salma se ven de la misma edad”, fueron algunas de las reacciones en redes.

En el desfile al que la famosa asistió antes junto a su esposo, la actriz mexicana llevó un vestido largo de lentejuelas doradas de cuello halter, que llevó también con plataformas doradas y lució el cabello liso, luciendo espectacular y muy juvenil.

La famosa luce muy natural y hermosa a sus 58 y lo más admirable es que constantemente presume sus canas y deja ver que es la más natural y se lleva miles de halagos, demostrando que las mujeres somos hermosas de cualquier forma.