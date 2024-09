Exintegrante de Acapulco Shore expone ‘lado oscuro’ de Karime y fans arremeten contra ella: esto dijo

Aunque Karime Pindter se convirtió en una de las participantes más queridas y apoyadas de Acapulco Shore, el drama no tardó mucho en alcanzarla, lo que provocó que revivieran no solo su polémica amistad y rivalidad con Manelyk González, también un ‘oscuro’ secreto que incluiría a sus compañeras del reality show.

PUBLICIDAD

La ‘matrioshka’ quedó en segundo lugar del famoso reality show, luego de que Mario Bezares se alzara con la victoria y se llevara los tan codiciados cuatro millones de pesos, que posteriormente, dio como regalo de aniversario a su esposa Brenda Bezares quien se ha mantenido junto a él tras la adversidad no solo de la competencia, sino, desde que fue relacionado con el asesinato de Paco Stanley.

Por su parte, Karime Pindter, logró mostrar que su pasado no la definía y que ni siquiera era la misma persona que conocimos en Acapulco Shore, reivindicándose y mostrándose leal ante sus compañeros de cuarto y sus amigas, Gala Montes y Briggitte Bozzo, sin embargo, una reciente entrevista con una de las exparticipantes del famoso reality show de MTV cambiaría por completo el rumbo de las cosas provocando una fuerte discusión en redes sociales.

Karime Pindter anuncia gira al término de La Casa de los Famosos (Foto: Televisa)

Exparticipante de Acapulco Shore expuso a Karime Pindter: de esto la acusó

Siendo no solo la temporada más vista y votada, sino la más polémica, Karime Pindter logró ganarse al público mostrando una cara completamente distinta a la que conocía su público, y es que, dejó atrás su espíritu de fiesta para demostrar que es una mujer madura, sin embargo, una de sus excompañeras de Acapulco Shore, expuso la que podría ser la peor cara de ‘La Matrioshka’.

Fue Joyce Islas que en una entrevista para ‘Déjame salir- Let it out’ con Tony Tiburcio, donde reveló que Karime ‘arreglaba encuentros íntimos’ con hombres a sus amigas (ella y Manelyk) y cobraba por ellos, mostrando su decepción por ella, pues la consideraba una amiga:

“Me di cuenta de que nos estaba como madroteando… eso fue culero. Porque yo creo que Manelyk y yo pensábamos que éramos compas y de repente que un tipo me diga ‘bueno si me acuesto contigo, quedé en darle dinero a Karime, como que digo, órale… Eso se me hizo muy malévolo de su parte, ¿no? Como de wey qué pedo, hasta donde puede llegar tu ambición de dinero. Hasta donde vas a llegar por dinero”.

La reacción del público tras las declaraciones de Joyce sobre Karime Pindter

Tras darse a conocer que Karime “madroteaba” a sus amigas, los usuarios en redes sociales no tardaron mucho en arremeter contra Joyce, a quien señalaron de buscar fama, con el boom de La Casa de los Famosos, e incluso, comenzar una campaña sucia en contra de ‘La Matrioshka’ quien se colocaba en ese momento como la favorita para ganar el reality show.

“Cállate, ¿por qué no denunciaste antes?”, “La invetada 3000?”, “¿Por qué será que nunca lo comentó hasta ahora?”, “Pues era decisión de cada quién, tampoco las obligaba”, “Yo sí le creo, pero hasta cierto punto ella podía decidir, ya tenía edad para elegir”, se leía en redes sociales.