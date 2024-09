¿Plagio o extorsión? Brenda Bezares enfrentaría demanda por esta canción

Este domingo 29 de septiembre La Casa de los Famosos llega a su fin luego de que el pasado 21 de julio comenzara la historia de una nueva generación de famosos que causaron revuelo luego de su estancia en el reality show conducido por Galilea Montijo.

Quienes quedaron como los grandes finalistas del famoso programa de televisión, fueron Arath de la Torre, Gala Montes, Karime Pindter y Mario Bezares, que se han colocado como los grandes favoritos para llevarse el tan ansiado premio de cuatro millones.

Durante su estancia hemos podido ver no solo como se desenvuelven los famosos, sino cómo ha sido la vida de los famosos y quienes son las personas importantes en su vida, entre ellos Mario Bezares, quien apoyado por su esposa Brenda y sus hijos, ha logrado darle un giro e impulso a su carrera tras ser señalado como uno de los involucrados en el asesinato de Paco Stanley en 1999.

Mientras ‘Mayito’ luchó por un lugar en La Casa de los Famosos, fue el compañero de Paco Stanley, quien pidió al público que escucharan la música de su esposa, dejando ver el “Efecto Mayito” logrando que su canción ‘Demasiado Fuerte’ se viralizara en redes sociales, dejando uno de los trends más seguidos en redes sociales al que se sumaron los miembros de cuarto tierra y otras celebridades que apoyaron al programa de Televisa.

La Casa de los Famosos México finalistas

Acusan a Brenda Bezares de plagio

Luego de que ‘Mayito’ impulsara la canción ‘Demasiado Fuerte’ de Brenda Bezares que fue lanzada hace 12 años, que parte del álbum ‘Cumpliendo sueños’, su aceptación no rebasó los límites de las fronteras de Monterrey, Nuevo León, no fue hasta que su esposo, logró impulsar los temas de la actriz.

Sin embargo, no habría sido solamente esta canción la que resonó en el público, también su tema ‘Quédate’, que se lanzó el 30 de agosto y por la que la está acusando de plagio DJ Tokio, quien la está acusando de adueñarse del tema sin permiso previo.

“Está presentándose con una canción que no le pertenece, que no está autorizada para utilizar y aparte, platiqué diplomáticamente con ella para llegar a un buen término, no quiso, me (dijo): ´-Habla con mi representante, habla con mi disquera, que tu disquera se arregle´, se está colgando de 20 años de trabajo, la afectación es grande porque es de las canciones principales que tengo en mi ser, la carta fuerte para tener una presentación, no puedes adjudicarte una canción que no te pertenece”, dijo DJ Tokio a Verónica Gallardo.

La reacción de Brenda Bezares a las acusaciones de plagio

Tras las acusaciones de DJ Tokio a Brenda Bezares en una entrevista con Verónica Gallardo, la esposa de Mario Bezares reaccionó, argumentando que el productor musical estaría ‘chantajeándola’ y que esa no sería la forma en la que ella resolvería el asunto sobre su canción.

“No es plagio porque nunca dije que esa canción es mía, siempre dije que es un cover, no hay plagio en ningún momento, yo tengo mis canciones, ni siquiera le quiero dar foco a eso, el cuate este me está chantajeando, esto no se arregla así, eso es a través de las disqueras”.