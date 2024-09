Netflix: la serie de drama legal y suspenso que debes ver antes que la borren el 1 de octubre

Netflix lanzará incontables proyectos, tanto licenciados como originales, durante octubre. No obstante, también en este mes, la plataforma borrará un sinnúmero de series que valen la pena.

Una de ellas es una adictiva producción de drama legal, crimen y suspenso que logró cautivar a espectadores en todo el mundo con su impactante historia a lo largo de seis exitosas temporadas.

¿Cuál es la serie de thriller legal que Netflix eliminará en septiembre?

Se trata de How to Get Away With Murder, una serie televisiva estadounidense creada por Peter Nowalk y producida por Shonda Rhimes para ABC que se estrenó en septiembre del año 2014.

La trama sigue las vidas de un grupo de ávidos estudiantes universitarios de Derecho y su brillante y enigmática profesora de defensa criminal, la reconocida abogada penalista Annalise Keating.

Tras una serie de eventos, los jóvenes alumnos y su famosa profesora de leyes terminan envueltos en un complot de homicidio que acaba alterando la trayectoria de sus vidas para siempre.

¿Quiénes actúan en How to Get Away With Murder?

Además de una intrigante historia, How to Get Away With Murder contó con un elenco de lujo encabezado por la famosa actriz Viola Davis en la piel de la compleja profesora Annalise Keating.

El resto del reparto principal de la serie lo compusieron los talentosos Billy Brown, Alfred Enoch, Jack Falahee, Katie Findlay, Aja Naomi King, Matt McGorry, Karla Souza, Charlie Weber y Liza Weil.

¿Cuántos episodios tiene How to Get Away With Murder?

How to Get Away With Murder tiene 90 episodios divididos en seis temporadas.

¿Qué dijo la crítica de How to Get Away With Murder?

How to Get Away With Murder no solo tuvo un gran éxito entre el público, sino también entre la crítica especializada en televisión. Robert Bianco de USA Today le dio tres estrellas sobre cuatro.

“A los pocos minutos ya percibes la promesa de sexo, sorpresas, y una buena dosis de diversión. Y hasta ahora, la serie lo ofrece”, opinó. David Wiegand de SFGATE coincidió con sus conclusiones.

“Como tiene un ritmo tan rápido, uno apenas se da cuenta de que no siempre es creíble, pero uno sí que se da cuenta de que es divertida”, aseguró el experto.

Por su parte, Hank Stuever de The Washington Post escribió: “(Un) melodrama con el estilo y el ritmo típicos de Rhimes (...) que quizás lleva las cosas demasiado lejos, pero incluso el escéptico tiene que admirar la facilidad con la que Murder intuye la necesidad de velocidad y sorpresas de su audiencia”.

¿Cuándo se va How to Get Away With Murder de Netflix?

How to Get Away With Murder será eliminado de Netflix Latinoamérica el próximo 1 de octubre. Por lo tanto, el público tiene hasta el 30 de septiembre para ver la producción en la plataforma.