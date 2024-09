Los looks de Margot Robbie embarazada son la elegancia: 3 estilos en los que lució su panza

Desde que Margot Robbie reveló estar en la dulce espera de su primer bebé con Tom Ackerley, la actriz ha mostrado un estilo premamá con el que se ha convertido en la embarazada más sofisticada.

Sus atuendos durante su primer embarazo han estado principalmente protagonizados por estilismos sobrios y elegantes, pero no menos cómodos que han realzado su silueta en esta etapa.

Sin embargo, los diseños que la estrella ha escogido no son los clásicos de la sección de maternidad, sino conjuntos fieles a su muy distinguido sentido de la moda que se adaptan a sus nuevas curvas.

3 looks con los que Margot Robbie ha presumido su baby bump

Look tras look, Robbie no solo ha demostrado ostentar un gusto fino, sino también un guardarropa envidiable lleno de básicos que todas las mujeres deberían tener ya sea que estén encintas o no.

Por eso, a continuación, te presentamos 3 de los looks que la intérprete nominada al Oscar ha llevado a lo largo de su embarazo y la han consagrado como una auténtica reina del estilo premamá.

El traje de la revelación

Margot Robbie dio a conocer a su embarazado en julio al hacer una aparición pública con su marido en un traje sastre negro holgado con un top blanco recogido que dejó su pancita al descubierto.

La famosa llevó el saco superpuesto en hombros y el pantalón a la cadera. Por último, complementó con unas sandalias a juego planas para mayor comodidad y un maxibolso beige en contraste.

El vestido blanco de lunares

También en julio pasado, Robbie derrochó elegancia al asistir a un partido del Campeonato de Wimbledon con un vestido blanco estampado de lunares negros que acentuaba su figura premamá.

El traje presentaba una falda asimétrica, cuello halter y envolvía uno de sus hombros. La celebridad lo completó con un mini bag en blanco y negro, gafas oscuras y zapatos mules negros con tacón.

El outfit playero a dos tonos

Más recientemente, Margot fue captada luciendo hermosa en un outfit playero tan sencillo como elegante. El ensamble consistía en una camisa blanca oversize que llevó con un solo botón cerrado.

Así como también de un pantalón negro holgado, un par de sandalias planas y bolso a juego. La productora remató con gafas oscuras y un bucket hat tejido para protegerse del sol con estilo.