¡Ganando como siempre! Belinda se une a celebridades en exclusivo evento tras caída en pasarela

Belinda fue vista en la fiesta organizada por The Business of Fashion, evento liderado por Imran Amed, su fundador y CEO. La artista se encontró con diversas personalidades del mundo del espectáculo, incluyendo a Normani, Paris Jackson, Yseult y Jared Leto.

La reciente aparición de Belinda en la Semana de la Moda de París marcó su debut como modelo, un momento que había esperado con entusiasmo. La intérprete de “Cactus” participó en un desfile para la reconocida marca L’Oréal, lo que representó un hito en su carrera.

Sin embargo, durante la presentación, sufrió un incidente inesperado cuando, vistiendo un llamativo conjunto rojo y plataformas del mismo color, tropezó y cayó ante el público. A pesar del desafortunado accidente, la cantante logró recomponerse gracias a la ayuda de la también cantante Anitta, quien se acercó para levantarla y ayudarle a ajustar su atuendo, permitiéndole continuar con la pasarela.

Tras el incidente que la convirtió en tendencia en redes sociales, Belinda mostró su sentido del humor al compartir el video de su caída. Agradeció a por su ayuda en su primera publicación. No obstante, lo que realmente capturó la atención de sus seguidores fue su segunda publicación, donde realizó una comparación entre su caída y una escena de la popular serie “Sex and the City”, en la que el personaje de Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) enfrenta una situación similar.

Una costosa caída

Cabe mencionar que el ahora icónico atuendo está valuado en alrededor de 54 mil pesos mexicanos, mientras que por sí solas, las plataformas, de 25 centímetros de altura, que fueron creadas por las diseñadoras turcas Raisa y Vanessa Sason, tienen un costo de 27 mil pesos.

Belinda había manifestado su alegría por representar a México en un evento de esta magnitud, pero su actitud no cambió después del incidente y esto comentó en una publicación en su cuenta de Instagram: “El momento más icónico de mi vida, aunque jamás imaginé que sería así. No importa cuantas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas, gracias”.