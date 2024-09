3 trucos de la princesa Diana para llevar zapatos bajos sin perder la elegancia que no pasan de moda

La icónica princesa Diana era conocida por su estilo impecable y su elegancia innata, incluso al optar por zapatos planos en lugar de tacones altos. Todo esto lo hizo sin perder sofisticación ni estilo, manteniendo una apariencia clásica y atemporal que perdura a lo largo de las décadas y que aún, en 2024, nos sigue inspirando.

¿Cómo llevar zapatos bajos al estilo de la princesa Diana?

Con pantalones capri

Antes de que se convirtiera en una tendencia, Lady Di ya había descubierto el encanto de combinar pantalones capri con bailarinas o sandalias, apuntan desde Vogue.

Esta combinación no solo es cómoda y versátil, sino que también aporta un toque chic y casual a cualquier outfit. Los pantalones capri, al no ser demasiado cortos, dan un aire look refinado y sofisticado sin renunciar a la comodidad.

Monocromáticos

Por otro lado, sabemos que la princesa Diana era maestra en combinar colores y estampados de la mejor manera. En su caso, sabía que optar por un outfit monocromático, de pies a cabeza, la haría ver más alta y estilizada.

Combina tus prendas elegantes con zapatos bajos como mocasines o mules para lograr un estilo sofisticado y atemporal que nunca pasa de moda, todo en la misma gama de colores. Esta elección sutil pero impactante te permitirá lucir elegante y refinada en cualquier ocasión.

Elevar el look con sencillez

La clave del estilo de la princesa Diana radicaba en su habilidad para combinar prendas sencillas y cómodas con accesorios, u otras prendas, elegantes y sofisticadas.

Sigue su ejemplo al elegir zapatos bajos de calidad, como mocasines de cuero o sandalias planas, y combínalos con prendas clásicas y minimalistas para lograr un look refinado y atemporal, como un blazer. Recuerda que la elegancia verdadera reside en la simplicidad y la confianza en uno mismo, aspectos que Lady Di dominaba a la perfección.